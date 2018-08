David Guetta y los organizadores del concierto de Santander intentan evitar una «batalla legal» El DJ francés ha devuelto la totalidad del sus honorarios para «uso exclusivo del reembolso de entradas» y ha ofrecido dos posibles fechas para un concierto en Santander en agosto

La organización UTE La Campa, responsables del concierto que David Guetta tenía previsto ofrecer el pasado sábado 28 en Santander y que canceló en el último momento por problemas técnicos de su avión privado, que le impidieron volar desde Moscú hasta la capital cántabra, mantiene el «diálogo abierto» con los representantes del DJ francés, y ven «receptividad» para tratar de llegar a un acuerdo «amistoso» y evitar la «batalla legal».

En este sentido, la empresa organizadora ha valorado que el artista internacional «no se ha cerrado en banda» a la posibilidad de devolver el dinero de su actuación, que había cobrado en su totalidad un mes antes de celebrarse; un paso del que podría depender el reembolso del importe de las entradas a las 10.000 personas que asistieron como público.

«Hay receptividad y diálogo abierto», han indicado a Europa Press fuentes próximas a los organizadores, que han señalado sobre la devolución del caché y coste de producción del espectáculo de Guetta —que se abonó el 29 de junio, cuando el concierto era el 28 de julio, y que suma «una barbaridad» de dinero— que, a día de hoy, «no han dicho lo contrario».

La empresa responsable del evento —la UTE La Campa, que se hizo con al licencia concedida por el ayuntamiento de Santander para el uso de este espacio del recinto de La Magdalena— trabaja para el «resarcimiento completo de todos los perjuicios causados» por la cancelación del concierto, priorizando un «acuerdo amistoso» que, en caso de fracasar, abocaría a una «batalla judicial» ante lo que consideran un «incumplimiento unidireccional» del contrato.

David Guetta ha devuelto «la totalidad del caché» (ya cobrado)

Según han informado a EFE hoy desde su oficina de prensa, el artista francés «lamenta muy sinceramente» no haber podido llegar al concierto del sábado, «debido a un fallo técnico del avión en su salida de Moscú».

«A pesar de los numerosos esfuerzos e intentos para encontrar una solución, tanto en Moscú como en Santander, no se pudo hacer nada para llegar a tiempo para el concierto», han subrayado las mismas fuentes.

El equipo de Guetta añaden que el artista «ofreció inmediatamente reprogramar el concierto para el día siguiente, domingo, 29 de julio, pero esto fue rechazado por parte de los organizadores del evento».

«A día de hoy, la dirección de David Guetta ha devuelto la totalidad del caché para uso exclusivo del reembolso de entradas y ha ofrecido dos posibles fechas para un concierto en Santander en agosto, ahora estamos a la espera de los organizadores del evento», precisan.

El Ayuntamiento, a la espera de información oficial

Mientras, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reiterado a Europa Press que el ayuntamiento sigue a la espera de recibir la comunicación formal —por escrito— de lo trasladado verbalmente por la organización en relación a los motivos de suspensión del concierto —avería del jet privado de Guetta— y la intención de devolver las entradas a los asistentes.

Así, hasta que tengan esa información de manera «oficial», la regidora prefiere ser «prudente», más si se tiene en cuenta que la relación contractual para la celebración del concierto del artista es con la empresa organizadora, que se encargó también de la venta de los tickets.

En este sentido, ha vuelto a expresar su deseo de que se devuelva el dinero de las entradas, para lo cual la empresa deberá analizar la relación contractual «con todas las coberturas legales».

«Es lo que nosotros queremos», ha manifestado Igual, que ha defendido al respecto que «la gente que ha ido y no ha visto a David Guetta no tiene que pagar por algo que no ha visto».

La alcaldesa sí ha confirmado lo que ya comunicaron los organizadores: que se medió para facilitar el aterrizaje del DJ en el aeropuerto de Santander, incluso a una hora más tarde de lo previsto inicialmente y en un avión diferente al suyo.

Y, también, que una vez tuvieron la confirmación de que no volaba desde Moscú hasta Santander y se comunicó la cancelación del concierto al público, el Consistorio se centró en garantizar el orden público, algo que se consiguió a pesar de «pequeños incidentes» registrados.