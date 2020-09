Dave Grohl dedica una canción a Nandi Bushell, la niña que le retó a un duelo de baterías «Todo superhéroe necesita su canción», ha dicho el líder de Foo Fighters

Nacho Serrano Actualizado: 16/09/2020 00:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras la batalla de baterías con el que la jovencísima Nandi Bushell retó a Dave Grohl hace unas semanas, el líder de Foo Fighters ha escrito una canción para ella. La niña, de sólo diez años, sube vídeos regularmente a su canal de YouTube (donde cuenta con más de 100.000 suscriptores) tocando la batería de diferentes clásicos del rock. Un día interpretó el clásico «Everlong» y etiquetó al famoso músico para que aceptase su reto, y éste aceptó tocando el single y añadiendo al reto «Dead End Friends» de Them Crooked Vultures, la banda que tuvo con Josh Homme y John Paul Jones de Led Zeppelin. Bushell igualó la interpretación y Grohl admitió su «derrota».

Ahora, Grohl le regala a la niña un premio en forma de temazo rockero, en el que participan las «Grohlettes», que no son otras que sus hijas.

Lo que nos lleva a este tema musical. Después de anunciar que creó el tema «que se me saliera de la cabeza», Grohl interpreta un tema rockero para Bushell con «las Grohlettes» (sus hijas) como coros. la letra tiene frases que habrá vuelto loca de felicidad a Nandi, como: «She got the power/ She got the soul/ Gonna save the world with her rock & roll!» («Ella tiene el poder / Ella tiene el alma / ¡Va a salvar al mundo con su rock & roll!»). Esta ha sido la reacción de la niña al verlo: