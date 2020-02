Cupido: «El amor no es todo alegría y felicidad, tiene un lado oscuro» La banda formada por Solo Astra y Pimp Flaco vuelve por San Valentín, después de un parón forzado por un «primer año de vida muy intenso y descontrolado»

Las flechas de Cupido vuelven a disparar a partir de hoy, volviendo a hacer honor a su nombre, su vuelta a los escenarios se anuncia en San Valentín. Unido a la sorpresa desvelada anoche en La Resistencia y al lanzamiento de una nueva y pegadiza balada titulada "La Pared", ha llegado el anuncio de unas fechas muy reducidas de conciertos, entre ellas Madrid, Barcelona, y los festivales Warm Up y Vida.

Ellos mismos se dieron a conocer en octubre de 2018 como “Tu nueva boyband favorita”, y acertaron. Lo que surgió como toda una declaración de intenciones con el objetivo crear un sonido que no existía hasta el momento dentro del país, se posicionó rápidamente como un fenómeno de masas. Sold Out en salas, directos plagados de público cantando sus letras y todo un entorno de expectación con cualquier paso que daba la banda.

‘Préstame un Sentimiento’, el primer disco de la formación canario-barcelonesa que vio la luz el 14 de febrero de 2019, destila un sonido único que fusiona bedroom pop, trap, lo-fi y psicodelia. Letras románticas y pop con autotune que engancha a más de una generación. Una nueva fórmula que encajó desde el minuto cero con el lanzamiento de su primer sencillo, el hipnótico “No Sabes Mentir”.

El nuevo tema me recuerda a “Little Wing” de Jimi Hendrix. Las notas de piano en la vuestra casi coinciden con las del glockenspiel de la de Hendrix y todo… ¿es un guiño consciente? inconsciente? o casualidad?

Pues ni lo habíamos pensado la verdad. Nuestras influencias son amplias pero lo que si se puede percibir en este tema en comparación a a lo anterior es que es un tema más orgánico. La melodía está más desnuda y tiene ciertas reminiscencias clásicas.

¿Hubo dudas acerca del tipo de canción con el que presentar vuestro regreso? ¿O tuvisteis clarísimo que tenía que ser esta?

Teníamos claro que debía ser esta porque simboliza una cara que la gente quizás no conoce tanto del grupo. Y es que también hay un lado oscuro y en el amor no es todo alegría y felicidad.

A Pimp Flaco se le nota una sensibilidad más intensa de lo habitual a la hora de cantar esta canción, ¿estáis de acuerdo? ¿Es fruto de algo en particular?

Opinamos que la canta brutal. Desde la entrañas.

¿Sacaréis más nuevo material pronto?

Poco a poco iremos desvelando más cosillas y cuando o de que manera vamos a mostrarlo.

¿Qué planes tenéis a nivel estilístico y sonoro para la nueva etapa de Cupido?

Somos inquietos y lo que la gente escuche ahora va a sonar distinto a lo de anterior. Se podrá ver una evolución en todos los sentidos.

La pregunta es obligada… ¿qué fue lo que detuvo momentáneamente vuestra carrera? ¿Cómo se salió de ese trance?

Éramos un grupo con menos de un año de vida y fue todo muy intenso y descontrolado así quedecidimos parar. Cogimos fuerzas y preparamos todo para volver.

Teníais dos Ocho y Medios llenos y demás… ¿en algún momento temisteis que ese parón afectase a la trayectoria del grupo? ¿o incluso se llegó a dar por disuelto?

No, la verdad. Creemos que la gente lo entendió y ahora hemos vuelto para ofrecer otros dos conciertos de vuelta en Madrid y Barcelona. Nunca nos fuimos ni dijimos que fuéramos a hacerlo solo que se empezó a rumorear por ahí.

¿Qué creéis que significó la llegada de Cupido a la escena?

Pues significó hacer realidad la unión de dos mundos que estaban separados. Creemos que es algo fresco, un sonido que no existía y ahora está ahí nuevo.

¿Qué es lo que más os sorprendió para bien en cuanto a la recepción de Cupido por parte de público y crítica? ¿Y algo que os decepcionara?

Pues por parte del público increíble. A los 5 días de tocar en Madrid teníamos concierto y la gente ya gritaba las canciones y eso ha sido una constante durante el resto de conciertos. Y la crítica ha hablado muy bien de nosotros y de lo que hemos sacado y si hay alguno que no pues no pasa nada no pretendemos ni vamos a gustarle a todo el mundo.

¿Cupido redoblará su presencia festivalera el próximo verano?

De momento, Madrid 12 de Marzo en La Riviera y Barcelona 26 de Marzo en la Apolo y algunos festivales han confirmado ya también. Pero nos lo tomaremos con algo más de calma.