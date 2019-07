FESTIVAL RÍO BABEL 2019 Cuarteto de Nos, la banda que grabó el disco más vendido de la historia de Uruguay El grupo de música actúa en el Festival Río Babel de Madrid el próximo sábado 6 de junio Durante la próxima semana, visitarán Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y Alicante

Este cuarteto de cinco, ganador de varios premios Grammy, grabó a finales de los noventa el disco más vendido de la historia de la música uruguaya, «Otra Navidad en las trincheras». «Éramos jóvenes, con un humor bizarro que casó muy bien con la sociedad de entonces», recuerda su cantante, Robert Musso.

El año pasado volvieron a España después de toda una década sin venir por aquí, y la cosa fue tan bien que han decidido no volver a dejar pasar tanto tiempo. «Cuando vinimos en 2008, al irnos de regreso a Uruguay, teníamos la sensación de que habíamos ganado una buena base de fans, además muchos de ellos españoles. Lo normal hubiera sido encontrarnos un público de compatriotas uruguayos, pero no fue así y nos sorprendió muy gratamente. Después, entre unas cosas y otras, pasó demasiado tiempo. Cuando volvimos en 2018 teníamos algunas dudas acerca de si habría bajado o no esa base de fans y, al ver que se mantenía, este año hemos vuelto otra vez, y con dos festivales en la agenda, así que mejor, imposible», dice Musso.

La primera de sus fechas españolas es en el festival Río Babel, donde comparten cartel con un buen número de artistas que, como ellos, han cruzado el océano para la ocasión. Mon Laferte, Él mató a un policía motorizado, Trending Tropics, Los Espíritus o Bomba Estéreo son algunos de los nombres llegados de Latinoamérica, que se sumarán al «madrileño de adopción»Jorge Drexler en una cita donde caben multitud de estilos.

«Nuestros fans son muy abiertos de mente»

«Este es el tipo de festivales que mejor nos viene», asegura Musso, «porque el público que acude tiene que ser por fuerza muy abierto de mente. La mayoría de festivales se centran en un género, pero en este caben muchos, y ahí es donde nosotros podemos dar nuestra campanada, porque nuestra música juega con varios estilos a la vez».

Así será el disco que publicarán en agosto, cuyo título, «Jueves», alude a ese espíritu musical colorista que los hace estar un poco en tierra de nadie. Hace unos días salió un adelanto, «Contrapunto para humano y computadora», que combina hechuras de pop, rock, rap y folk con una letra que habla sobre la relación entre hombre y tecnología.

«La canción surgió de un modo muy divertido, que todavía no he explicado a ningún periodista. La idea me vino al ver a mi hija de ocho años jugando con el móvil. Estaba hablando con Siri y hubo un malentendido muy gracioso. De pronto la escuché diciendo: "¡Siri, sos una boba!". Me acerqué a preguntarle qué pasaba. Ella se llama Federica, pero la llamamos Fede y, al decirle su nombre a Siri, el móvil entendió "fea", y no hacía más que llamarle "fea, fea, fea". Después de reírme un buen rato, se me ocurrió esta letra que habla sobre la relación entre ser humano y tecnología con ese punto de humor. Yo soy ingeniero de sistemas, y me hizo mucha gracia esa colisión».