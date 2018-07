El Cruïlla alimenta el baile y la rabia con N.E.R.D y Prophets of Rage El festival barcelonés vive una segunda jornada marcada por rap y el rock de combate

Atronaba aún el último acople de «Killing In The Name», ese cóctel molotov hiperpolitizado que Rage Against The Machine arrojaron contra el rap metal de los noventa y, a sus espaldas, la gigantesca pantalla invitaba a enfurecerse de nuevo. «Make Barcelona Rage Again», podía leerse sobre un sanguinolento fondo rojo. Y aunque a esas horas de la noche, pasada ya la madrugada, Barcelona andaba con más ganas de fiesta que de cólera, quienes sí que apretaron los dientes con ganas fueron Prophets Of Rage, remedo de la banda angelina enriquecida por las poderosas voces de de Chuck D (Public Enemy) y B-Real (Cypress Hill). Una alineación imbatible que sacudió la segunda jornada del Cruïlla con una poderosa y efectiva mezcla de himnos acorazados de Rage Against The Machine e injertos hip hop servidos por dos de los voceros que, en los ochenta, ayudaron a convertir el rap en la CNN de la América negra.

Ataviados con camisetas del F. C. Barcelona y con la guitarra de Tom Morello convertida en prodigiosa batuta -y también en polémica pancarta: lo mismo aparecían pegados mensajes como «Fuck Trump» o «Catalunya Lliure» que sacaba a pasar su Telecaster decorada con el nombre de Sendero Luminoso-, los estadounidenses irrumpieron como una apisonadora en el Parc del Fòrum, le apretaron las clavijas a viejos himnos de RATM como «Testify», «Take The Power Back» y «Bullet In The Head» y provocaron unos cuantos incendios con su ajustada mezcla de riffs afilados, rapeados veloces y ritmos marciales.

Eso sí, al lado de los rayos y truenos de «Bulls On Parade» o «Freedom», el «Fight The Power» de Public Enemy sonó un tanto apagado y contrahecho, como si la inyección de electricidad no le acabase de sentar del todo bien. Nada grave, teniendo en cuenta que en la mayoría de citas a Cypress Hill y Public Enemy, con «Insane In The Brain», «Bring The Noise», «Welcome To Terrordome» y «Jump Around» a la cabeza, la banda se retiró del escenario y los dos raperos se quedaron a solas con DJ Lord.

Antes de que Prophets Of Rage exprimieran su rock de combate, el público del Cruïlla ya se había dejado las caderas y las rodillas con el frenético debut de los N.E.R.D de Pharrell Williams. Una fiesta de hip hop gimnástico y coreografiado que, lejos de la melodía contagiosa de «Happy», estrechó lazos con el rap y explotó la faceta de Williams como entertainer de primera: el cantante se cargó el concierto a la espalda, organizó al público y le imprimió un ritmo poco habitual en este tipo de actuaciones. Incluso se acordó de ese «Get Lucky» que grabó junto a Daft Punk, aunque el peso de la velada recayó en detonaciones rítmicas como «She Wants To Move», «Deep Down Body Thurst», «Spaz» o «Rock Star». Un colorista y vibrante recorrido por las músicas urbanas reforzado por la presencia de media docena de bailarines en escena y una banda de efectividad casi matemática.

El efecto colateral de la actuación de N.E.R.D fue que su sonido se coló durante un buen rato en el escenario en el que Gilberto Gilandaba celebrando el 40 aniversario de «Refavela», clásico afrolatino al que el músico brasileño quiso rendir homenaje junto a cantantes invitados como Mayra Andrade, Mestrinho y Chiara Civello. Un festín tropicalista de tono muy diferente al de su última actuación en la ciudad, en el Liceu y junto a Caetano Veloso, con el que el músico de Salvador de Bahía azuzó la memoria y confirmó que el Cruïlla también tiene buen ojo para la historia.