Críticas a Pitingo en redes por criticar el apoyo de Bildu a los Presupuestos «Que se presenten los yihadistas a las elecciones, seguro que sacan algún escaño», dijo el artista en su cuenta de Twitter

En este país, cuando un artista se atreverse a posicionarse en temas políticos, camina por una delgada línea que separa la heroicidad del masoquismo. Esta vez le ha tocado al cantante andaluz Pitingo, que ha tomado postura acerca del apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado presentados por el gobierno de PSOE-UP, y lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, donde su tuit fijado es una foto con Barak y Michelle Obama.

«Que se presenten los yihadistas a las elecciones, seguro que sacan algún escaño. ¡VERGONZOSO LO QUE ESTÁ PASANDO EN ESTE PAÍS! Ni olvido ni perdón», tuiteó el artista este domingo. Instantes después, comenzó una cascada de ataques e insultos de otros usuarios de la red social, a los que Pitingo respondió recordando lo de cerca que sufrió los peores años del terrorismo: «Yo soy hijo y hermano de guardia civiles y viví toda la mierda de ETA en el cuartel donde vivimos…No podíamos decir que éramos hijos de Guardia Civil, teníamos que mirar los bajos del choche todos los días, alarmas porque habían colocado una bomba etc.. No pienso callarme más».

Al set tildado de «facha», Pitingo contestó: «No soy racista, mi homófobo, ni anti nada…. Pero sí soy anti ETA. Y si ser facha es pensar diferente a ustedes, llamarme como queráis». Otro usuario le reprochó estar incitando al odio con sus tuits, a lo que respondió: «¡Yo no incito al odio jamás! Incitar al odio el presidente del Gobierno dándole el pésame a Bildu por la muerte de un etarra, eso sí es incitar al odio amigo».

Pensaba que, después de oírte cantar, ya no podías dar más vergüenza ajena. Me equivoqué. — Mamut airado (@Inefable82) November 15, 2020

Tienes la inteligencia suficiente para no cagarte ni mearte encima — Athzale02 (@athzale02) November 15, 2020

Entre tú,Soto y Bertín está el cupo de facherio tocando alarmas. Repite conmigo «ETA no existe, ETA no existe... — Mikel Mujika (@mmzabalo) November 16, 2020

Otro usuario trató de sacarle los colores con humor, diciendo: «Lo que hiciste con 'Smells Like Teen Spirit'... #NiOlvidoNiPerdon», a lo que Pitingo respondió con más ironía aún: «Pues yo gane una pasta. Eso si que no lo olvido yo!!! Me tire 6 meses de vacaciones gracias a la mierda de Cancion».

Pues yo gane una pasta😂😂😂Eso si que no lo olvido yo!!! Me tire 6 meses de vacaciones gracias a la mierda de Cancion. — PITINGO ® (@Pitingo) November 15, 2020

Pitingo se enzarzó con varios usuarios más, con mensajes como este en respuesta a los que pretendían relacionarle con el franquismo: «Franco se murió y con el la dictadura !!! Los ETARRAS siguen vivitos, coleando y celebrado que es lo peor. Ellos no quieren acercarse a España, solo quieren enfrentarla y masacrarla en cuanto puedan y no se les de lo que piden. Tiempo al tiempo, es lo malo de ponerles un caramelo». A otro tuitero que le reprochó su falta de estudios, le contestó: «Es verdad !!! No estudie !! Pero vamos, a ver cuando llegáis a la cuarta parte de donde e llegado yo con todas mis faltas. Abrazos y no faltar que ahí perdéis todo. Pero es lo típico cuando uno tiene salidas...».

Entre los que han atacado a Pitingo está Josep M. Mainat, a quien ha contestado diciendo: «Con la que tienes encima y te acuerdas de mi!! Cuanto odio tenéis los independentistas!!», y despidiéndose con un sarcástico «Adiós PAISANOS».

Para intentar zanjar la polémica tuitera, Pitingo colgó un vídeo de una canción suya que se titula «Antes roto que doblarle». «Dicen que la música amansa las fieras, pues esto va para todos los ofendidos y mal educados que me han insultado de todo, llamándome , gitano analfabeto, facha ,etc.. Así es como reaccionáis. ANTES ROTO QUE DOBLARLE. Letra mía por cierto jejeje».

Dicen que la música amansa las fieras, pues esto va para todos los ofendidos y mal educados que me han insultado de todo, llamándome , gitano analfabeto, facha ,etc..

Asi es como reaccionáis.

ANTES ROTO QUE DOBLARLE. Letra mia por cierto jejeje

PITINGO #Pitingo#NiOlvidoNiPerdonpic.twitter.com/FcRUFMv4jd — PITINGO ® (@Pitingo) November 15, 2020

El único cantante que ha mostrado solidaridad con Pitingo ha sido Jose Manuel Soto: «Quieren hacernos comulgar con ruedas de molino, al final obligarán a la Guardia Civil y a las víctimas del terrorismo a pedir perdón a ETA. Yo tengo muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta historia, y el Gobierno prefiere estar del lado de los malos...».

Justo después, Pablo Fernández, líder de Podemos en Castilla y León y su portavoz en la cámara regional, tuiteaba: «Sólo faltaban Pitingo y Jose Manuel Soto», encendiendo de nuevo al cantante flamenco, que contestó: «Te lo recuerdo? Te suena la Asesina? Vergüenza te tendría que dar. Sois unos Fascistas comunistas de mierda», en referencia a Pilar Baeza.

Respecto a la falta de apoyos de otros artistas, Pitingo asegura en La Razón que es por miedo: «Claro que hay miedo, pero, ¿por qué voy a estar callado, por qué si digo algo soy un facha? Pues resulta que soy mestizo, no soy racista, no soy homófobo... Entonces, a ver, ¿qué coño dicen de mi? Si ser facha es no pensar como ellos, pues seré facha, aunque no lo sé, yo no me considero eso. Nosotros no podemos hablar de nada porque en seguida te tachan de facha y sé que esto me va a traer consecuencias, pero no me importa. No podemos estar con la edad que tenemos callados, con miedo, porque esto parece una dictadura escondida. Y, ahora, el Ministerio este de la verdad... Los artistas que salieron en su día «de la ceja» yo los respeto, quiero y admiro, tienen sus ideas políticas, pero que nos dejen también tener las nuestras y que no nos tachen de fachas porque no lo somos. No soy solo yo, son muchos los artistas que piensan como yo, pero no se atreven».