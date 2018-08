Conciertos de la Campa niega que David Guetta haya devuelto el caché de su concierto cancelado El artista anunció ayer en sus redes sociales que había reembolsado el dinero al festival santanderino

Nacho Serrano

El plantón de David Guetta al festival Conciertos de la Campa el pasado domingo, a poco más de una hora de su concierto, está trayendo más cola de la esperada. El DJ francés ha anunciado en sus redes sociales que ha devuelto el caché a la organización del evento, pero ésta ha emitido un comunicado en el que lo niega rotundamente.

«El artista David Guetta a 2 de agosto de 2018 no ha devuelto el caché como anunció ayer en redes sociales; confiando la organización en que no defraude una vez más su propia palabra y pague, no sólo lo ofertado sino también el resto de conceptos que en esta comunicación se señala, pues el importe del caché es una cantidad que tan sólo representa una fracción de los gastos incurridos en este concierto», señala el documento.

El artista habría hecho caso omiso a la reclamación de reintegro íntegro de los gastos incurridos en la producción técnica y logística del evento, «gastos incurridos por la organización y que son exigidos en el rider técnico que figura en su contrato y que la organización asumió para agilizar la complicada puesta en escena del artista». Además, la organización no tiene a día de hoy «ninguna comunicación oficial por parte del artista ni informe oficial que avale o justifique formalmente su incomparecencia».

Desde Conciertos de la Campa también aseguran que las supuestas ofertas de reubicar la actuación nunca fueron formales, salvo en vagas conversaciones con su agente en España. «En estas conversaciones, donde se llegó a ofrecer la posibilidad de retrasar la actuación al domingo 29 de julio a las 17h, denotan la improvisación, falta de profesionalidad y desconocimiento acerca de la complejidad del montaje escénico y técnico, y en especial, las medidas de seguridad que un evento de esta naturaleza precisa a fin de garantizar ésta a sus fans. Por otro lado, desenmascara la temeridad y falta de previsión en sus planes de viaje ya que esa misma noche actuaba en un festival en Bélgica. Por otro lado, consideramos que el show no está pensado para un domingo a las cinco de la tarde bajo el sol».

La organización considera que David Guetta actuó «con muy poca previsión y con un muy arriesgado plan de viaje, pretendiendo volar a Santander horas después de actuar en Rusia y horas antes de actuar en el festival belga Tomorrowland donde sí ofreció su actuación el domingo 29 de julio».

Tan pronto obtenga el reintegro del caché del artista, de los gastos de producción del evento, así como del resto de los graves daños y perjuicios causados, la organización comenzará el proceso de devolución del precio de las entradas en los términos que legalmente correspondan. En el caso de que no prosperen las negociaciones a que se hace mención en su comunicado, la organización tiene la «firme voluntad de promover cuantas acciones en derecho y justicia le correspondan a fin de resarcirse de los graves daños y perjuicios que le ha irrogado el artista, así como para obtener la mayor satisfacción de sus fans».

Posponerlo al día siguiente

David Guetta ofreció al festival reprogramar su concierto para el día siguiente, pero según la organización, los requisitos técnicos de la puesta en escena exigida por Guetta necesita de más de 20 técnicos trabajando con 24 horas al menos de antelación sobre el día de actuación, siendo condición indispensable probar luces y sonido por la noche. «Para realizar otra fecha con David Guetta, además de las 24h previas de de montaje, hacen falta las licencias correspondientes, un espacio adecuado a ese aforo, un plan de prevención de riesgos y seguridad, personal técnico además de la ingente cantidad de material de sonido, luz y video exigidos por el artista en su rider técnico», asegura el comunicado. «Un show de estas características no se organiza de la noche a la mañana tal y como su comunicado pretende, lo que nos da más bien una idea de excusa por parte del artista para justificar sus intentos de reubicar la fecha».

A pesar de todo, la organización aún tiene esperanzas y sigue trabajando en la consecución de «un acuerdo amistoso con el artista, único responsable de su incomparecencia y de los innumerables daños y perjuicios irrogados a la organización, sus fans y a la ciudad de Santander; tanto en orden al resarcimiento de aquéllos, como en su caso, en la búsqueda de una nueva fecha para realizar el show pretendido, -fechas que no pueden ser ni inmediatas ni improvisadas, como se pretende por aquél-».

Mientras, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, asegura que el ayuntamiento sigue a la espera de recibir la comunicación formal —por escrito— de lo trasladado verbalmente por la organización en relación a los motivos de suspensión del concierto —avería del jet privado de Guetta— y la intención de devolver las entradas a los asistentes.