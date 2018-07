U2, Coldplay y Ed Sheeran superan los ingresos de Cristiano Ronaldo

1. U2, 118 millones

U2 durante la gira «U2: The Josuea Tree Tour» en Dublin - REUTERS

U2, la exitosa banda de rock irlandesa creada en el año 1976, encabeza la lista con 118 millones de dólares recaudados. El líder de la banda, Paul David Hewson, más conocido como Bono,tiene un patrimonio que ronda los 700 millones de dólares y está muy involucrado en distintas obras benéficas alrededor del mundo.

La banda sacó en diciembre del 2017 su último disco: «Song of Experience» y aprovechando el éxito de su lanzamiento, se encuentran de gira mundial, «eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018», que les llevará por distintas ciudades europeas este verano. Entre estas figura Madrid, y es que el 20 y 21 de diciembre la formación irlandesa dará sendos conciertos en el parada en el WiZink Center .

2. Coldplay, 115.5 millones

Chris Martin, el líder de la banda Coldplay durante un concierto en Barcelona en 2016 - ORIOL CAMPUZANO MANOBENS

La banda británica de pop rock, Coldplay, ostenta el septimo puesto en la lista, siendo además el segundo grupo musical en recaudar más de 115 millones de dólares. En abril de este año, recibieron 6 nominaciones a los premios Billboard Music Awards.

Su séptimo y último álbum de estudio, «A Head Full of Dreams» se publicó en el año 2015, y desde entonces la banda recorre los escenarios de todo el mundo sin previsiones de sacar un nuevo disco.

3. Ed Sheeran, 110 millones (27 años)

El artista Ed Sheeran - ABC

El cantante, compositor y guitarrista británico Ed Sheeran es el primer músico solista que aparece en la lista. Si ostenta el número 9 en el ránking de personalidades, Cristiano Ronaldo se sitúa justo debajo, con 2 millones menos que el cantante en su bolsillo.

El intérprete, conocido por temas como «Shape of you» o «Thinking out loud», alcanzó la fama en el año 2011, cuando publicó su primer álbum de estudio: «+». Por otra parte, su trabajo en el mundo de la musica le ha servido para realizar cameos en varias series de televisión, entre ellas «Juego de Tronos».

4. Bruno Mars, 100 millones (32 años)

Bruno Mars durante el desfile de Victoria Secrets en 2016 - REUTERS

¿Quién no ha movido las caderas en algún momento al ritmo de la música del artista hawaiano? Lo cierto es que la música de Bruno Mars lleva ya casi una década haciendo las delicias del gran público. Desde el lanzamiento de su primer disco, «Doo-Wops & Hooligans», el músico ha encadenado una lista casi inabarcable de grandes éxitos, entre los que destacan «Grenade», «Locked Out of Heaven» o «The Lazy Song».

«Finesse», la canción que interpreta junto a la rapera Cardi B, está nominada a dos premios MTV Video Music Awards.

5. Katy Perry, 83 millones (33 años)

Katy Perry durante el concierto ofrecido en Barcelona en 2018 - ORIOL CAMPUZANO MANOBENS

La cantante y compositora estadounidense Katy Perry es la primera mujer del sector musical que encontramos en esta lista. A pesar del fracaso en ventas de su último álbum, sus primeros sencillos como «I Kissed a Girl», «Hot n Cold» o «Teenage Dream» calaron tanto en sus fans que se han vuelto incondicionales.

Esta no es la primera vez que aparece como una de las artistas más ricas del mundo. El Libro Guinnes de los records también la incluye como una de las artistas que más dinero ha ganado, y es que en 2015 encabezaba este popular ranking con unas ganancias de 135 millones de dólares.

6. Taylor Swift, 80 millones (28 años)

La cantante Taylor Swift durante un concierto en 2018 - ABC

Desde que conocimos a esta cantante a nivel internacional, allá por el año 2008, no ha dejado de ganar premios Grammy. Taylor Swift es toda una celebridad en Estados Unidos, su último álbum, «Reputation» ha encabezado las listas de ventas de todo el mundo, llegando a vender 4,5 millones de copias.

7. Jay-Z, 76.5 millones (48 años)

Jay-Z posa junto Beyoncé para el videoclip de su primer disco conjunto - ABC

El rapero, productor, empresario y marido de Beyoncé, Jay-Z, ha tenido un gran año. Han nacido sus gemelos, ha sacado un disco conjunto con su mujer, «The Carters», que para él es «toda una terapia de pareja», y ha ganado durante el año más de 75 millones de dólares. Para rematar, ahora la pareja se embarca junta en una gira mundial que también se dejó caer por España.

8. Guns N'Roses, 71 millones

Axel Rose y Slash vuelven a tocar juntos en Guns N' Roses - EFE

Desde que volvieron a reunirse los dos integrantes del grupo Guns N' Roses, Axel Rose y Slash, los fans lo agradecen y eso se nota en la cuenta corriente de los artistas. Sus éxitos del pasado continúan siéndolo en el presente. «November Rain» acaba de hacer historia en Youtube imponiendo un nuevo récord 26 años después de su lanzamiento.

9. Roger Waters, 68 millones

El exmiembro y fundador de Pink Floyd, Roger Waters durante un concierto en Madrid - EFE

Roger Water, conocido por ser uno de los fundadores del grupo Pink Floyd, lleva todo el presente año haciendo las delicias de los melancólicos que echan en falta la música de la recordada banda británica mediante una gira. Y es que, tras alcanzar el éxito mundial en la década de los 70 gracias a su canción «The Wall», los integrantes decieron disolver la formación por disputas internas. Pasaron 18 años hasta que los decidieran volver a tocar juntos.

El año pasado los miembros del grupo anunciaron la vuelta a los estudios de grabación. Su último disco salío a la venta el 2 de junio del 2017: «Is This the Life We Really Want?»

10. Sean Combs, 64 millones (48 años)

El músico y productor Sean Combs, conocido como «P. Diddy» - EFE

Sean John Combs, más conocido como P. Diddy, Puff Daddy, Niddy, Faun John o Puffy, es un rapero, coreógrafo, actor y productor musical ganador de cuatro Grammys.

Pero si por algo es realmente conocido John Combs es por su amistad con el raperoNotorious B.I.G y su rivalidad con Tupac Shakur.

En 2016 anunció que dejaría de cantar para dedicarse a sus negocios y progresar en su carrera como actor al finalizar la gira que le llevó por Estados Unidos y Canadá.