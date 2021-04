El colapso de la música en directo en 2020: los peores datos de los últimos quince años El Anuario de la Asociación de Promotores Musicales de España (APM) revela una caída del 87% en conciertos, y del 63% en la facturación

La Asociación de Promotores Musicales de España (APM), que representa al 80 por ciento de los conciertos de iniciativa privada que se realizan en España, ha presentado el Anuario de la Música en Vivo con los datos de 2020. Las cifras son tan espantosas como cabría esperar: la caída en el número de conciertos es del 87 por ciento, y el de la facturación, del 63 por ciento, alcanzando los 138.580.764 euros.

«Son números de hace quince años, cuando esta industria aún no estaba desarrollada», señala Albert Salmerón, presidente de la APM, que ha explicado en rueda de prensa que hay que tener en cuenta que estos datos están «maquillados» porque los meses de enero y febrero de 2020, donde sí se pudieron celebrar conciertos, fueron «los mejores de la historia» (con incrementos del 21,92 y del 59,55 por ciento respecto a 2019). Entre ambos meses, el crecimiento respecto al mismo período de 2019 es de un 40,73 por ciento. Un aumento extraordinario que podría haber convertido 2020 en un año de éxitos de no haber sido por la irrupción del coronavirus.

Y es que hay que destacar que los datos de marzo, pese a que solo hubo actividad durante las dos primeras semanas del mes, fueron muy positivos logrando una facturación de 22.463.125 euros, prácticamente el mismo dato que dejó todo el mes de marzo de 2019 (23.892.118 €). Pero entre los meses de abril y diciembre, el hundimiento fue del 76,26 por ciento en comparación con 2019. «Los primeros meses del año de total normalidad han hecho que esta caída del 63,78 por ciento no sea un dato todavía más catastrófico. Han salvado, en cierta manera, los datos del sector en el año del coronavirus, una industria que se encontraba en progresión en el momento de la llegada de la pandemia», dice el prólogo del Anuario. En los siguientes meses de 2020, protagonizados por el confinamiento y las posteriores restricciones, se alcanzaron mínimos históricos. En el mes de agosto se facturaron 3.690.737 euros, siendo la peor cifra mensual del año 2020 y suponiendo una disminución del 85,35 por ciento respecto al período anterior.

Evolución de la facturación de la música en vivo

En total se celebraron 11.851 conciertos en 2020 (en 2019 fueron 91.106), con 2.536.318 espectadores (frente 21.667.930 de 2019). En facturación por comunidades Autónomas, Cataluña encabeza la lista con 28.241.606 euros, seguida de Andalucía (26.343.428 €) y Madrid (22.845.387). Por provincias, la primera del listado es Madrid (22.845.387,86 €), seguida de Barcelona (21.249.576,83 €) y Sevilla (6.280.496,65 €).

Estos números son demoledores si se comparan con los del 2019, un año en que las empresas de la música en vivo tuvieron buenos datos: un crecimiento del 14,58% respecto a 2018 y una cifra récord de facturación de 382.596.238 euros. Este crecimiento de casi un 15% en 2019 planteaba una posible desaceleración en el sector de la música en vivo, teniendo en cuenta que en 2017 y 2018 la recaudación había aumentado más de 20 y 24 puntos respectivamente. Sin embargo, los buenos datos de los primeros meses de 2020 confirman un escenario totalmente diferente con muy buenas perspectivas de crecimiento acelerado, que podrían haber convertido 2020 en un año histórico y de record.

Tras desgranar los datos, el vicepresidente de APM, Tito Ramoneda, dedicó unas palabras al plan del Sanidad para prohibir eventos al aire libre con más de mil personas en verano, y al trato del Gobierno al sector en general. « Reclamamos tener voz antes de que se tomen decisiones por parte de las administraciones. Ahora, con este plan que se ha anunciado nos están cortando de raíz nuestra esperanza de ir recuperando aforos. Es absolutamente indefendible».

Un estudio «coral e histórico»

Así define Albert Salmerón el Anuario de este año, que no sólo ofrece todos los datos para entender la dimensión de la catástrofe del sector, sino que también da voz a unas doscientas personas con experiencia en este oficio, a través de reportajes que profundizan en diferentes problemáticas y columnas de diferentes personalidades del gremio. Una de las más reveladoras es la firmada por Javier Olmedo, director gerente de La Noche en Vivo, asociación que agrupa a salas madrileñas. «El esfuerzo asociativo fue fundamental desde el primer momento de la pandemia para detectar las necesidades de las salas y trasladarlo a las instituciones», asegura en su texto. «En un mes articulamos borradores de protocolos sanitarios y de ayudas directas de gastos soportados. Hemos aprendido que la duración actual de esta crisis hace insuficiente cualquier ayuda económica conseguida, se necesitan presupuestos excepcionales de manera urgente. Soportamos un desequilibrio de plazos entre el sector público y el privado por procesos burocráticos que no son capaces de responder adecuadamente. Para que no seamos parte del pasado y recuperarnos necesitamos presupuestos y agilidad. Responsabilidad y eficacia para defender nuestro tejido cultural mediante una verdadera voluntad política».