Cinco estrellas de la música que se llevaron un guantazo (y se lo merecían)

Pete Townshend

El guitarrista de The Who también probó la misma medicina, esta vez de parte de su compañero, el cantante Roger Daltrey. Corría el año 1973, cuando el grupo estaba inmerso en los ensayos de «Quadrophenia». Un día, Townshend no se tomó en serio los horarios e hizo esperar durante horas a sus compañeros, lo que desató la ira de Daltrey. En cuanto le vio aparecer por la puerta, discutió con él y le dio un puñetazo tan fuerte que el propio Daltrey temió por la vida del guitarrista, que relató así los hechos: «Entré en el estudio, sin haber dormido durante dos días después de hacer las mezclas finales. Había estado bebiendo brandy en mi gran limusina Mercedes. Roger estaba en el estudio, llevaba esperándome cinco horas. ‘Lo hemos hecho’, le grité. ‘¿Sí? Bueno, yo he estado aquí desde la una y me voy’. ‘Puedes irte a tomar por culo’, le dije. Me apartó de su camino, le escupí y me noqueó. Cuando volví en mí, alrededor de una hora más tarde, había perdido la memoria de dos días. Roger es un hombre de un puñetazo».