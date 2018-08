Las cinco baladas más románticas de Michael Jackson Fue el rey del pop, pero no por ello dejó de transitar otros caminos en los que dio rienda suelta a su sensibilidad

Pablo Pita/Elena Jorreto

Tal día como hoy, Michael Jackson cumpliría 60 años, los mismos que Madonna hace unos días, los mismos que hubiese cumplido Prince en junio... Fue el rey del pop, pero no por ello dejó de transitar otros caminos, como el de la balada. Su sensiblidad quedó plasmada en inolvidables temas románticos como éstos.

1. «Big boy» (1968)

El primer single de los Jackson 5 llegó en 1968. Se tituló «Big boy», y aunque no fue un gran éxito comercial, hizo feliz a una familia que comenzaba su idilio con los escenarios. Sirvió de toma de contacto con Steeltown Records, el sello discográfico que produciría sus siguientes discos. La grabación original de «Big boy» se recuperó en 2009, tras 42 años en el olvido.

2. «I'll be there» (1970)

«I'll Be There» es una balada dulce en la que el protagonista le pide a su ex pareja que le dé otra oportunidad. Ha sido dos veces número uno en Estados Unidos. La primera con los Jackson 5 en 1970. La segunda, en 1992, versionada por Mariah Carey y Trey Lorenz. Escrita por Berry Gordy, Jr., Bob West, Hal Davis y Willie Hutch, «I'll Be There» fue el primer sencillo de «Third Album» (1970), y el de mayor éxito para la discográfica Motown.

3. «Man in the mirror» (1987)

Michael Jackson sintió la inspiración cuando, de camino a la sesión de grabación de «I Just Can't Stop Loving You», vio un rostro en el espejo de su coche. «Man in the Mirror» era una de sus canciones favoritas. Su arreglo con un coro de evangelio fue imitado más tarde por David Bowie y Madonna, entre otros.

4. «You are not alone» (1994)

«You Are Not Alone» es una fusión de r&b y soul que trata del amor y el aislamiento. El «Rey del Pop» se apoyó en ella cuando fue acusado de pederasta en 1993. No convenció a todo el mundo, ya que el videoclip le mostraba semidesnudo junto a su esposa Lisa Marie Presley. Pero fue la primera canción en la historia de los 37 años del Billboard Hot 100 en debutar en el número uno. Además, convirtió a su fan R. Kelly en autor de uno de sus éxitos. «Es asombroso saber que hace cinco años yo escribía canciones en un sótano en el gueto y ahora que estoy escribiendo para Michael Jackson...», dijo Kelly.

5. «You are my life» (2001)

La canción más romántica de su disco «Invencible» (2001), su último trabajo de estudio publicado en vida. Escrita por el popio intérprete junto a Carole Bayer Sager y John McClain, «You are my life» nos habla de una situación en la que no es difícil imaginárselo: en soledad rodeado de extraños. Se ha supuesto que el tema está dedicado a sus hijos, Prince y Paris. En la letra dice que «Ahora me despierto todos los días / con esta sonrisa en la boca».