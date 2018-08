Cher desvela los detalles de su disco tributo a ABBA La artista ha compartido en su cuenta de Twitter un pequeño adelanto de

La cantante estadounidense Cher ha publicado en su cuenta de Twitter un pequeño adelanto de 40 segundos donde se puede escuchar su versión de la canción «Gimme! Gimme! Gimme!». Cher anunció la semana pasada que lanzará un álbum con canciones del legendario grupo pop ABBA, y se llamará «Dancing Queen»

La artista formó parte del elenco que estrenó este verano «Mama Mía! Una y otra vez», la experiencia con el reparto la ha inspirado para lanzar un nuevo disco con canciones del exitoso grupo musical de los 70. «Después de interpretar la canción "Fernando" durante el rodaje pensé que sería divertido hacer un disco con canciones de ABBA».

Cher, a sus 72 años confiesa que «las canciones fueron más difíciles de cantar de lo imaginaba», pero a pesar de todo está muy emocionada por que el mundo pueda escucharlo. Además, que el disco salga poco después de estrenarse la secuela de «Mamma Mía» es para Cher «el momento perfecto».

«No es lo que imaginas cuando piensas en ABBA, porque lo hice de manera distinta», ha aclarado Cher. El disco incuirá versiones de los grandes éxitos del grupo sueco con un total de 10 posibles canciones:

1. Dancing Queen

2. Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

3. The Name Of The Game

4. SOS

5. Waterloo

6. Mamma Mia

7. Chiquitita

8. Fernando

9. The Winner Takes It All

10. One Of Us