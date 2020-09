La BBC celebrará el 80 cumpleaños de John Lennon con una entrevista de su hijo Sean a Paul McCartney «¡Qué suerte tuve de conocer a ese extraño chico en el autobús, que tocaba música como yo… nos juntamos y vaya, ¡nos complementamos!», dice McCartney en la entrevista, que se emitirá el 9 de octubre

Ivannia Salazar SEGUIR Corresponsal en Londres Actualizado: 24/09/2020 00:49h

El próximo mes, la emisora Radio 2 de la BBC emitirá una entrevista única: Sean Ono Lennon, hijo de Yoko Ono y John Lennon, entrevistará a Paul McCartney como parte de la celebración, el próximo 9 de octubre, de los 80 años del nacimiento de su padre. Precisamente el 8 de diciembre se cumplirán 40 años del asesinato del ex Beatle.

Sean también conversará con su hermano mayor, Julian Lennon, nacido durante el matrimonio del artista con Cynthia Powell; y con el cantante Elton John. Fuentes de la emisora explicaron que el programa de radio «es un retrato familiar, musical y de celebración del legendario músico», que además «arroja nueva luz sobre la notable vida de John en la música», ya que «creó algunos de los hitos musicales más importantes del siglo XX».

McCartney, que compuso junto a Lennon la mayor parte de los grandes éxitos del cuarteto de Liverpool, rememora en la entrevista algunos pasajes de su vida en común. «Miro atrás como si fuera un fan», aseveró, y añadió: «¡Qué suerte tuve de conocer a ese extraño chico en el autobús, que tocaba música como yo… nos juntamos y vaya, ¡nos complementamos!». El artista, de 78 años, también habló sobre su proceso común como compositores: «Había algunas canciones que no eran muy buenas. Ya sabes: de compositores jóvenes que no saben cómo hacerlo», dijo, pero explicó que «eventualmente, comenzamos a escribir canciones un poco mejores y luego disfrutamos tanto del proceso de aprender juntos que realmente despegamos». Además, describió a Lennon como “un genio, inteligente, ingenioso, confiado” que sin embargo tenía inseguridades “porque todos somos seres frágiles”.

«John Lennon es uno de los músicos más populares y queridos de la audiencia de Radio 2, por lo que estamos encantados y honrados de que el primer programa de radio de Sean, en el que habla extensamente sobre su padre junto a su hermano Julian, Paul McCartney y Elton John, se transmita en nuestra emisora», declaró la directora de Radio 2, Helen Thomas.

El programa, llamado «John Lennon At The BBC» y dividido en dos partes que serán emitidas los días 3 y 4 de octubre, explora además el archivo de la BBC del artista, desde sus primeros días con The Beatles hasta su última entrevista, grabada solo dos días antes de su muerte. «Su trabajo, tanto como músico como como activista por la paz, resuena tan fuerte hoy como lo hizo durante su vida», recuerdan desde la emisora.