Cartel y horarios del festival Pirineos Sur 2019 Toda la información sobre evento oscense, que contará entre el 12 y el 28 de julio con Jorge Drexler, Emir Kusturica, Echo and The Bunnymen o Andrés Calamaro, entre muchos otros

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 12/07/2019 09:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En 1992 y sobre las aguas del embalse de Lanuza se iniciaba un diálogo entre culturas en forma de festival, de nombre Pirineos Sur. Desde entonces, este proyecto de la Diputación Provincial de Huesca ha ido conformando su identidad adaptándose a las nuevas realidades mostrando todo tipo de géneros, desde las músicas tradicionales a la electrónica, al pop, reggae, al hip hop, la salsa o no importa qué. Por muchos de estos motivos este rincón del valle de Tena, en el Pirineo altoaragonés, ya es conocido como el lugar de la universalidad de la música. Del 12 al 28 de julio volverá a sonar la música a medio camino entre el escenario de Lanuza y el de Sallent de Gállego siempre con la imponente peña Foratata como testigo.

En la XXVIII edición, Pirineos Sur se reinventa a sí mismo con novedades no solo en el cartel musical y en las infraestructuras y servicios, también en los emplazamientos que reforzarán el concepto de territorio incorporando a poblaciones vecinas como Biescas, Larrés o las estaciones de Aramón Formigal y Panticosa. Aprovechando los escenarios naturales, se va a apostar por conciertos únicospara disfrutar del entorno como nunca antes se había hecho en las llamadas ‘experiencias musicales en la naturaleza’.

En total serán cerca de 40 artistas y bandas llegadas desde diferentes países de África, América y Europa como parte de un cartel variado y ecléctico que va a apostar con grandes estrellas consolidadas (The Waterboys, Echo and The Bunnymen, Andrés Calamaro o Jorge Drexler), bandas emergentes con mucho que decir (Morgan, Anita Kuruba, Lady Banana…) y referencias en música de raíz (Emir Kusturica, Lee “Scratch” Perry, Toquiho, Silvia Pérez Cruz, Martirio o Chano Domínguez). Este año al proyecto de la Diputación Provincial de Huesca se suma la promotora BigPam, que a va a estar al frente de todo lo que tenga lugar en Lanuza.

El escenario de los Mercados del Mundo comenzará a funcionar la segunda semana del festival para seguir descubriendo las propuestas más sugerentes de todos los rincones del mundo con entrada libre y nombres como Javier Ruibal, Trending Topics, Maruja Limón, Lornoar, Arat Kilo, Fra!, Kyekyeku & Ghanalogue Highlife, Moonlight Benjamin, Duotone, Nanjazz y Mon Laferte.

Pirineos Sur continuará como uno de los festivales más idóneos para todas las familias durante las jornadas diurnas, porque no van a faltar sus espectaculares actuaciones de circo, los divertidos pasacalles y el castillo de Larrés servirá como espacio de la parte más artística.

Las músicas del mundo están en mutación constante, ya casi no hay barreras en lo que a estilos se refiere. Eso es lo que se quiere demostrar en el auditorio de Lanuza que este año abrirá sus puertas los días 12, 13, 19, 20, 25, 26 y 27 de julio para albergar conciertos de grandes leyendas internacionales del rock occidental, estrellas actuales de la escena latina y, por supuesto, los nombres imprescindibles de las músicas de raíz. Pero quienes acudan este año al escenario flotante se encontrarán con un recinto renovado y un nuevo espacio donde se celebrarán conciertos de bandas y artistas aragonesas con la Caravana Sur.

Otra de las novedades es que cada fin de semana tendrá un enfoque diferente, intentando agrupar a bandas y artistas de géneros o planteamientos similares. Así, los primeros en subirse al escenario serán The Waterboys y Echo and The Bunnymen, dos nombres clave en la música de los 80 y que actuarán por primera vez en el festival, acompañados durante este fin de semana del soul blues de Morgan, el rock en estado puro de Lady Banana, el pop elegante de Fino Oyonarte y el indie de nueva hornada con El Verbo Odiado.

El fin de semana siguiente no desaparecerán las guitarras, pero los aires serán mucho más latinos. Habrá dos figuras sin las que no se entendería la música del otro lado del charco y cuyas carreras también están completamente asentadas y exitosas en nuestro país: Andrés Calamaro y Jorge Drexler. El ex Rodríguez ya actuó en Pirineos Sur en 2011 y en esta ocasión regresa con todos sus éxitos y nuevo trabajo bajo el brazo. Completarán la oferta musical otras dos bandas de rock con sello aragonés y de probada eficacia: Cuti y Despierta McFly. Drexler también llega para conquistar al público con nuevo disco y compartirá noche musical con la ex Manteca de Macao, Anita Kuruba, que a su probada maestría de fusionar flamenco y reggae, suma ahora elementos electrónicos y ritmos urbanos y, antes Elena Rubio estará en el escenario Caravana Sur.

Jorge Drexler - Isabel Permuy

La recta final será intensa, con tres días que mostrarán la faceta más reconocible del Festival, la de las músicas de raíz. El jueves 25 serán Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra los encargados de montar una buena fiesta en el anfiteatro con sus ritmos balcánicos en su único concierto en España. El viernes será el día de la música jamaicana por excelencia con el reggae del legendario Lee “Scratch” Perry que debutará en Pirineos Sur, con su única fecha en el país, le acompañarán esa noche dignos sucesores de su legado como The Green Valley, Third World y Revolutionary Brothers. El broche de esta edición lo pondrán dos conciertos que unirán talentos muy distintos entre sí: Toquinho con Silvia Pérez Cruz y por otro lado, Martirio con Chano Domínguez, quienes ofrecerán un homenaje a Bola de Nieve. La representación aragonesa de esa noche será Kiev Cuando Nieva.

Cada jornada tendrá dos sesiones de Djs muy vinculadas a la música de cada jornada. El residente será un viejo conocido de las cabinas aragonesas y del propio festival, Pendejo, todo un experto en músicas del mundo. Pero habrá variedad y calidad: Simonzico DJ (día 12), Miqui Puig (13), Redd Ross (19), Ms VonDisko (20), Sweet Drink (25), Revolutionary Brother DJ (26) y Rafi El Camino (27).

Pirineos Sur quiere profundizar en sus orígenes, en la esencia que lo convirtió en un festival distinto y reconocible tanto nacional como internacionalmente y que puede resumirse con la palabra diversidad, declinada de distintas maneras: diversidad cultural, diversidad de género, diversidad geográfica...

El interés que el Festival ha tenido siempre por las músicas africanas se ve refrendado este año con el partenariado de nuevo con Casa África, con la participación de cuatro formaciones de Camerún, Ghana, Etiopía y Benin, junto a la colaboración iniciada con Wiriko, una asociación cultural para la divulgación y promoción de las artes y culturas africanas en el mundo hispano parlante.

La atención hacia los sonidos de América Latina se materializa con la presencia de figuras como Trending Tropics, Moonlight Benjamin o la artista Mon Laferte que, junto con Maruja Limón y Lornoar, vienen a subrayar la presencia de magníficas voces femeninas en un Festival que busca una mirada transversal en la que el género tiene también su trascendencia.

Estos 10 días de Pirineos Sur Territorio permiten conjugar propuestas de artistas no tan conocidos con figuras con una larga trayectoria detrás como puede ser la de Javier Ruibal por poner un ejemplo y también establecer un equilibrio local-global con proyectos como Nanjazz, un diálogo de géneros musicales implícito y asegurado por Gerardo López Pontaque y Nano Giménez.

En esa línea va también la propuesta ofrece Vegetal Jam, que forma parte de una de las novedades más relevantes en lo conceptual. Se trata de experiencias en la naturaleza que van a aprovechar los paisajes de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala para proponer a los visitantes una inusual combinación de paseo por lugares del entorno con el aliciente añadido de poder disfrutar de un concierto matinal durante los fines de semana en la pradera de la ermita de Santa Elena o en las estaciones de Panticosa y Formigal.

En un año de cambios, Pirineos Sur no quiere perder el norte y en su vocación de extenderse por hacer partícipe al territorio va a llegar hasta el Castillo de Larrés, lugar en el que se presenta la exposición de uno de los compañeros de viaje de los últimos años De vuelta con el cuaderno, conjuntamente con el espacio de Acción Contra el Hambre. Más música, teatro, pasacalles, circos, talleres… están entre las posibilidades que se abren en la mayor cita cultural del Pirineo para este verano.

Horarios Auditorio Nacional de Lanuza

12 JULIO | 21:00 H

LADY BANANA (ESPAÑA)

MORGAN (ESPAÑA)

THE WATERBOYS (ESCOCIA)

SIMÓN ZICO Dj. (ESPAÑA)

PENDEJO Dj. (ESPAÑA)

13 JULIO | 21:00 H

EL VERBO ODIADO (ESPAÑA)

FINO OYONARTE (ESPAÑA)

ECHO & THE BUNNYMEN (REINO UNIDO)

MIQUI PUIG Dj. (ESPAÑA)

PENDEJO Dj. (ESPAÑA)

19 JULIO | 21:00 H

DESPIERTA McFLY (ESPAÑA)

CUTI (ESPAÑA)

ANDRÉS CALAMARO (ARGENTINA)

RED ROSS Dj. (ESPAÑA)

PENDEJO Dj. (ESPAÑA)

20 JULIO | 21:00 H

ELENA RUBIO (ESPAÑA)

ANITA KURUBA (ESPAÑA)

JORGE DREXLER (URUGUAY)

MS VON DISKO (ESPAÑA)

PENDEJO Dj. (ESPAÑA)

25 JULIO | 23:00 H

EMIR KUSTURICA & THE NO SMOKING ORCHESTRA (SERBIA)

SWEET DRINK Dj. (ESPAÑA)

PENDEJO Dj. (ESPAÑA)

26 JULIO | 20:30 H

REVOLUTIONARY BROTHERS (ESPAÑA)

THE GREEN VALLEY (ESPAÑA)

LEE “SCRATCH” PERRY (JAMAICA)

THIRD WORLD (JAMAICA)

PENDEJO Dj. (ESPAÑA)

27 JULIO | 21:00 H

KIEV CUANDO NIEVA (ESPAÑA)

MARTIRIO & CHANO DOMÍNGUEZ.“A bola de nieve” (ESPAÑA)

TOQUINHO & SILVIA PÉREZ CRUZ

(BRASIL-ESPAÑA)

RAFI EL CAMINO Dj. (ESPAÑA)

PENDEJO Dj. (ESPAÑA)

Escenario Sallent de Gállego

19 JULIO | 19:30 H

MARUJA LIMÓN (ESPAÑA)

20 JULIO | 19:30 H

LORNOAR (CAMERÚN)

21 JULIO | 22:30 H

JAVIER RUIBAL (ESPAÑA)

22 JULIO | 22:30 H

TRENDING TROPICS (PUERTO RICO / REPÚBLICA

DOMINICANA)

23 JULIO | 22:30 H

ARAT KILO feat. MAMANI KEITA &

MICHEL LADD (FRANCIA / MALI / EE.UU)

24 JULIO | 22:30 H

NOCHE CASA ÁFRICA:

Ghana Vis a Vis

FRA!

KYEKYEKU & GHANALOGUE HIGHLIFE

(GHANA)

25 JULIO | 21:00 H

MOONLIGHT BENJAMIN (HAITÍ)

26 JULIO | 19:30 H

DUOTONE (REINO UNIDO)

27 JULIO | | 19:30 H

NANJAZZ (ESPAÑA)

28 JULIO | 22:30 H

MON LAFERTE (CHILE)

PRECIOS

CONCIERTOS ESCENARIO SALLENT DE GÁLLEGO: GRATUITOS

CONCIERTOS AUDITORIO NATURAL DE LANUZA:

DÍAS 12, 19 Y 27 DE JULIO: 30 €

DÍAS 13, 20, 25 Y 26 DE JULIO: 25 €

ABONO GENERAL (PARA TODOS LOS CONCIERTOS DEL AUDITORIO DE LANUZA) 120 €

ABONOS FIN DE SEMANA:

FIN DE SEMANA 12 Y 13 JULIO: 40 €

FIN DE SEMANA 19 Y 20 JULIO: 45 €

FIN DE SEMANA 25 Y 26 JULIO: 35 €

FIN DE SEMANA 26 Y 27 JULIO: 40 €

FIN DE SEMANA 25, 26 Y 27 JULIO: 60 €