Carlos Vives: «Me llevo muy bien con los reguetoneros, se deben a la tradición» El artista colombiano, que actúa mañana en Madrid, ha extendido las raíces de la música de su país de origen hasta las tierras del pop occidental a lo largo de más de veinte años

Entre los músicos colombianos que asientan su inspiración en la tradición folclórica hay muchos que no ven con buenos ojos el imperio del reguetón. Pero Carlos Vives no es uno de ellos. El artista de Santa Marta, que actúa mañana en Madrid, ha extendido las raíces de la música colombiana hasta las tierras del pop occidental a lo largo de más de veinte años de carrera en los que ha vendido otros tantos millones de discos, y cuando ha llegado la explosión de la nueva ola latina urbana ha sabido reaccionar.

«Para los que hacemos música local no es fácil tener la exposición que tiene el reguetón», afirma. «Pero lo interesante de todo este revuelo que hay montado con esta música es que tiene su origen en melodías del vallenato, de la cumbia, y de un sinfín de estilos que se han venido haciendo en toda Colombia, en la región del Pacífico, de los llanos orientales, del Caribe.... Y cuando ahora me invitan Wisin, Daddy Yankee o Maluma a colaborar con ellosla conexión sale de forma natural. Me llevo muy bien con todos ellos y me es muy fácil trabajar con ellos, porque aunque no lo sepan, se deben a la tradición».

Vives está al tanto de lo «cool», pero también de la excelencia. Por eso ha participado en la entrega de una beca a una joven promesa de la música latina, que podrá estudiar durante cuatro en Berklee a gastos pagados. «Hemos buscado músicos en todos los países de Latinoamérica, incluyendo pueblos muy lejanos de la civilización», cuenta Vives. «La preselección fue de 250 candidatos, de los cuales a mí me presentaron cinco para elegir al ganador». En este caso fue ganadora, una chica colombiana, «porque las damas siempre van primero», bromea. «Pero sobre todo porque es una mujer que ha entendido que el folclore es una herramienta, un medio y no un fin»:

Vives actúa mañana en el festival Noches del Botánico de la capital, donde desplegará el «imponente» show del «Vives Tour», que lo trae acompañado de una espectacular sección de vientos y un repertorio actualizado y renovado, «para celebrar dos décadas de comunión con mis fans españoles».