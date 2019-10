Capullo de Jerez: Homenaje a medio siglo de cante El músico celebra esta noche sus cincuenta años por todo lo alto en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla con más de 20 artistas programados (Arcángel, Remedios Amaya, Pedro El Granaíno, Rosalía, Antonio Canales, …) que le rinden merecido tributo

Alejandro Escribano Actualizado: 04/10/2019 02:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Miguel Flores «Capullo de Jerez» (Jerez de la Frontera, 1954) demuestra que está muy lejos de retirarse. Al homenaje que por sus 50 años de carrera se le tributa esta noche en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, con todo vendido, y con artistas de la talla de Pedro el Granaíno, Arcángel o Rosalía, se une la de la publicación de un nuevo trabajo discográfico. Un disco con las guitarras de Manolito Jero y Luis de Perikín que ha titulado «Mi música» porque «el que lo escuche dirá “ése que canta es Capullo”. Soy distinto a los demás». Un trabajo del que destaca «la bulería por soleá, el fandango para el aficionado puro, los tangos y los himnos del Real Madrid y de Andalucía».

Tampoco se olvida en el disco del programador Pablo Tortosa y de su hijo, fallecido en los atentados del 11-M. «Estoy muy contento porque todo el que lo ha escuchado y es aficionado al cante le ha gustado. Ha gustado mucho en mi tierra, que es lo que yo quería. Gustando en Jerez, ya gusta en todos los lados», remata, ufano. Una de las colaboraciones más importantes del trabajo es la de Alejandro Sanz. «Hace una colaboración muy bonita. Yo canto en esa bulería: “Paco, Camarón y mi Miguel, qué cosa más bonita me llevaré”, y él remata cambiando el estribillo por “La Chati, el Morao y el Capullo de Jerez”». Precisamente Alejandro Sanz, junto a Paco de Lucía y Camarón, son los artistas a los que dedica la rumba del disco. «Para mí, Paco ha sido el mejor, el genio, eso es indiscutible. Si no hubiera sido por él hoy no habría guitarristas en el flamenco. Paco y Camarón fueron los que sacaron al flamenco del tabanco, los que le dieron la grandeza que tiene hoy en día. Si Camarón no hubiera salido no sé qué hubiera sido del flamenco, trajo mucha afición. Un artista muy sensible, por eso cantaba así. Y de Alejandro Sanz qué decirte».

Pero el cantaor no sólo dedica el disco a artistas a los que admira sino a su equipo del alma, el Real Madrid, del que incluye unas bulerías que se han hecho virales en las redes sociales. «Sí, ahora las he cambiado porque antes la letra decía “me gusta Cristiano porque mete muchos goles”, pero ahora sin el portugués y con el Madrid regular pues las empiezo con “el Madrid va malamente, qué malamente, muy malamente”». El disco coincide con sus 50 años de carrera artística, de la que hace un balance enriquecedor. «He estado siempre al pié del cañón luchando mucho y solo, pero con el apoyo de un público muy fiel. Y ahora que estoy mayor es cuando mejor me lo estoy pasando. Estoy muy feliz». Un aniversario que celebra esta noche por todo lo alto en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla con más de 20 artistas programados (Arcángel, Remedios Amaya, Pedro El Granaíno, Rosalía, Antonio Canales, …) que le rinden merecido tributo.