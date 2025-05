El cantante y compositor Mark Lanegan muere a los 57 años

Brutal conmoción en el rock contemporáneo. Mark Lanegan , la voz más cavernosa de la escena de Seattle, figura prominente del grunge que ha sido miembro de Screaming Trees, Queens of the Stone Age y 'The Gutter Twins, ha fallecido este martes por causas que aún se desconocen.

«Nuestro querido amigo Mark Lanegan falleció esta mañana en su casa en Killarney, Irlanda», ha comunicado su familia en un mensaje de Twitter. «Querido cantante, compositor, autor y músico. Tenía 57 años y le sobrevive su esposa Shelley», continuaba el texto. El artista estuvo hospitalizado en coma durante meses en 2021 por Covid , tuvo que superar secuelas como sordera y dificultades para caminar y plasmó la experiencia en un libro de memorias que se publicó a finales de 2021 con el título 'Devil in a coma'.

Nacido en Ellensburg, Washington (Estados Unidos), Lanegan entró en la escena musical en 1984 como líder de los Screaming Trees , que sacaron siete discos hasta 1996. Después formaría parte de Queens Of The Stone Age en las grabaciones de 'Rated R' (2000) y 'Songs For The Deaf' (2002).

Lanzó un EP y dos discos colaborativos con Isobel Campbell (de ), 'Time Is Just the Same' (2004), 'Ballad of the Broken Seas' (2006) y 'Hawk' (2010), y tuvo otros proyectos junto a artistas como Greg Dulli (Afghan Whigs) en The Twilight Singers o los Soulsavers en el disco 'It's Not How Far You Fall, It's the Way You Land'. También apareció en la canción 'Curse Of The I-5 Corridor' de Neko Case, trabajó con Moby y colaboró con The Armed en su 'Ultrapop'.

Durante todo este tiempo publicó trece álbumes en solitario , empezando por 'The Winding Sheet', editado en 1990 a través de Sub Pop y con colaboraciones de Kurt Cobain y Krist Novoselic de Nirvana, y siguiendo con alguno de gran repercusión como 'Whiskey for the Holy Ghost' (1994), 'Bubblegum' (2004) o 'Blues Funeral' (2012). En 2019 visitó España para presentar 'Somebody's Knocking', y su último trabajo fue 'Straight songs of sorrow', en 2020.

Lanegan tuvo una vida bastante azarosa. Según cuenta en sus memorias 'Sing Backwards and Weeps' , de niño era un «jugador compulsivo, un alcohólico novato , un ladrón, un demonio de la pornografía», y los dieciocho ya tenía un largo historial criminal que incluía allanamiento de morada, robo en tiendas, posesión de drogas, vandalismo, fraude de seguros y 26 cargos de consumo de alcohol por menores de edad. «Quería emoción, aventura, decadencia, depravación, cualquier cosa, todo», escribió en su libro.

El grunge no llega a viejo

Lanegan llevaba diez años limpio en el momento de su muerte, pero fue un consumidor compulsivo de drogas durante mucho tiempo compartiendo correrías con otros paladines del grunge ya fallecidos como Kurt Cobain o Layne Staley de Alice in Chains , lo cual le valió el apodo de 'el gran sobreviviente del rock'.

Y es que a Kurt Cobain, que murió en abril de 1994, le acompaña un impactante número de artistas en el panteón del grunge. En abril de 2002, Layne Staley fue hallado muerto en su casa víctima de una sobredosis de heroína y cocaína (el conocido como 'Speedball'). Su cuerpo llevaba dos semanas descomponiéndose y pesaba tan sólo 39 kilos. Nueve años después, uno de sus compañeros en Alice in Chains, el bajista Mike Starr , fue encontrado muerto en su casa de Salt Lake City, el 10 de marzo de 2011. Los policías que llegaron al lugar dijeron que el cuerpo no se encontraba en malas condiciones, pero se hallaron drogas en el lugar de los hechos.

Andrew Wood , el vocalista de las bandas Malfunkshun y Mother Love Bone, fue la primera gran figura del género que murió de forma temprana, por una sobredosis de heroína en marzo de 1990, cuando sólo tenía 24 años. La tragedia sucedió poco antes de la publicación del primer LP de Mother Love Bone, ‘Apple’, y su compañero de piso, Chris Cornell de Soundgarden, impulsó la grabación de un disco de homenaje que se convertiría en una de las grandes obras maestras del grunge, ‘Temple of the Dog’, junto a Stone Gossard, Jeff Ament, Eddie Vedder, Mike McCready y Matt Cameron de Pearl Jam.

El propio Cornell también pasó a engrosar la lista de héroes del grunge fallecidos antes de tiempo, cuando el 18 de mayo de 2017 su mánager anunció que fue encontrado muerto en el baño de la habitación del hotel en el que se hospedaba, después de su última presentación en Detroit con Soundgarden. Los análisis forenses concluyeron que el músico estadounidense «se quitó la vida ahorcándose en el baño de la habitación del hotel», a la edad de 52 años.

El cantante de Stone Temple Pilots, Scott Weiland , fue hallado sin vida en el autobús que lo llevaba de gira junto a su nueva banda Scott Weiland & The Wildabouts por Bloomington (Minnesota) la tarde del 3 de diciembre de 2015, cuando tenía 48 años de edad. Según el aprte médico, sufrió un paro cardíaco como consecuencia de una sobredosis accidental, tras mezclar cocaína y MDA con alcohol.

John Baker Saunders , miembro de The Walkabouts y Mad Season, superó durante años sus adicciones, pero en 1999 tuvo una recaída con la heroína y murió de una sobredosis el 15 de enero. Y las mujeres de la escena también sufrieron bajas terribles, como la de Kristen Pfaff de la banda Hole (fundada por Courtney Love, viuda de Cobain), que murió en junio de 1994 por sobredosis de heroína, o Stefanie Sargent , que falleció en junio de 1992 al asfixiarse después de vomitar tras una fiesta en la que mezcló heroína con grandes cantidades de alcohol.

De aquella gran hornada de estrellas del grunge, sólo la banda Pearl Jam se ha librado de la tragedia.