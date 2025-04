Muere el cantante Meat Loaf a los 74 años

El cantante y actor estadounidense Meat Loaf , rey absoluto de la balada hard-rock y una de las voces más singulares del género, ha muerto a los 74 años, según ha confirmado su agente. El músico falleció el 20 de enero con su esposa Deborah a su lado, por causas que no han trascendido.

Extravagante, excesivo, pero también muy tenaz y trabajador, Meat Loaf, cuyo nombre real era Michael Lee Aday, se hizo muy conocido por 'Bat Out of Hell', uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Tuvo una carrera de seis décadas y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo. Como actor ha protagonizado más de 65 películas y ha participado en numerosas series de televisión.

«Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso », dijo la familia de Meat Loaf en un comunicado. «Desde su corazón hasta vuestras almas… ¡nunca dejéis de rockear!».

Un debut histórico

Nacido como Marvin Lee Aday en Dallas en 1947, Meat Loaf dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo trabajando en los musicales 'Hair' y 'More Than You Deserve', antes de protagonizar el musical de culto 'The Rocky Horror Picture Show'. Durante este tiempo, grabó sus propios 'singles' y cantó en 'Free For All' de Ted Nugent, antes de lanzar su primer disco en 1971 con el título de 'Stoney & Meatloaf' con la cantante Shaun Murphy, a quien conoció durante las representaciones de 'Hair'. No fue hasta seis años más tarde, en 1977, cuando lanzó su propio aclamado debut 'Bat Out Of Hell' , una obra compuesta con Jim Steinman.

El álbum surgió a partir del musical 'Neverland', una adaptación de ciencia ficción de la historia de Peter Pan en la que había trabajado Steinman, pero la pareja tuvo muchísimos problemas para encontrarle discográfica. Después de dos años de audiciones y presentaciones, el productor Todd Rundgren fue el único que les dio una oportunidad, y finalmente pudo ser editado con RCA Records. 'Bat out of Hell' aún vende a día de hoy unas 200.000 copias por año y en todo el mundo se han despachado unos 34 millones de copias. La revista Rolling Stone lo ubicó en la posición 343 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.

No volvió al estudio hasta la nueva década, en la que grabó los discos 'Dead Ringer' (1981), 'Midnight at the Lost and Found' (1983), 'Bad Attitude' (1984) y 'Blind Before I Stop' (1986), que no igualaron las enormes ventas de 'Bat out of Hell' pero mantuvieron su nombre en el candelero.

En 1980 protagonizó su primer largometraje, 'Roadie' de Alan Rudolph, compartiendo elenco con otros músicos famosos como Alice Cooper, Roy Orbison y Debbie Harry de Blondie. Después le seguirían muchas otras películas como 'Motorama' (1991), 'Wayne's World' (1992), 'Spiceworld: The Movie' (1997), 'Crazy in Alabama' (1999) o 'El Club de la lucha' (1999), y ya en el nuevo siglo, 'The 51st State' (2001), 'Wishcraft' (2002) y 'Tenacious D in The Pick of Destiny' (2006), en la que interpretó al padre de JB, personaje interpretado por Jack Black.

'I'd Do Anything For Love'

En 1993 publicó una secuela de su mayor éxito, llamada 'Bat Out Of Hell II', cuyo single 'I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)' renovó su condición de fenómeno de masas , alcanzando el título de 'single' del año en Reino Unido a pesar de sus casi ocho minutos de duración. Pero su siguiente álbum, 'Welcome to the Neighbourhood', lanzado en 1995, no tuvo el éxito esperado y Meat Loaf no volvió al mercado discográfico hasta 2003 con 'Couldn't Have Said It Better'. Fue entonces cuando empezó a evidenciarse que tenía problemas de salud: ese mismo año se desmayó durante una actuación en el Wembley Arena de Londres y fue ingresado en el hospital, algo que volvería a ocurrirle en 2011 en un concierto en Pittsburgh.

En 2006 vio la luz una segunda secuela de 'Bat out of Hell', 'Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose', con siete composiciones nuevas escritas por Steinman, que falleció en abril de 2021. Sus tres últimos discos fueron 'Hang Cool Teddy Bear' (2010), 'Hell in a Handbasket' (2011) y 'Braver Than We Are' (2016).

Numerosas estrellas del mundo del espectáculo han dado sus condolencias en las redes sociales , incluyendo a Cher , con quien trabajó en 1981. «Me divertí mucho con Meat Loaf cuando hicimos 'Dead Ringer'. Lo siento mucho por su familia, amigos y fans. ¿Me lo estoy imaginando, o están muriendo personas increíbles del mundo de las artes cada dos días?». A pesar de todos sus logros, Meat Loaf nunca fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame.

Noticias relacionadas Cinco canciones épicas para despedir a Meat Loaf

Más temas:

Discos

Música