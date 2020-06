Bad Bunny, Rosalía, Anuel Aa, Karol G... ¿Cuál es la canción del verano 2020? «Se iluminaba», de Fred de Palma con Ana Mena, y «Mil Tequilas», de Chema Rivas, entre los éxitos españoles seleccionados por Spotify

Cada verano tiene banda sonora propia, y aunque el de 2020 va a ser bastante diferente a los anteriores, en este sentido no será excepción. Por eso, Spotify ha presentado las canciones del verano 2020 en España y a nivel global. Y también 'Tus recuerdos del verano', la playlist personalizada para que los usuarios puedan redescubrir sus canciones favoritas de los últimos veranos.

Este año el mapa sonoro del verano en España tendrá sonido español y latinoamericano. Al menos, eso muestran las canciones que no paran de sonar coincidiendo con la llegada del verano. Los ritmos más actuales y el español en sus diferentes acentos están presentes en la mayoría de los temas más populares en estos momentos, que se pueden encontrar en la nueva playlist de Spotify 'Verano 2020'.

Los usuarios de España en Spotify realizan su primera parada del verano en Puerto Rico, y lo hacen escuchando canciones de la isla caribeña que ya acumulan millones de reproducciones en la plataforma, como «Safaera», de Bad Bunny con Jowell & Randy y Ñengo Flow (canción que misteriosamente ha estado eliminada de la plataforma varias semanas, sin explicación alguna); «La Jeepeta (Remix)», de Nio García, Anuel AA, Myke Towers con Brray y Juanka, y «El Manual», de Anuel AA. Otros temas latinos populares en España son «Tusa», de Karol G con Nicki Minaj, y «PAM», de Justin Quiles, Daddy Yankee y El Alfa.

Además, este verano la música de artistas locales seguirá siendo protagonista en España. Algunas de las canciones españolas más escuchadas son «Se iluminaba», de Fred de Palma con Ana Mena; «TKN», la colaboración de Rosalía con Travis Scott; «Mil Tequilas», de Chema Rivas; «Hola, Nena», de Nyno Vargas con Omar Montes, y «Pa toda la vida», de Don Patricio con Mozart La Para, el tema del responsable del hit veraniego del año pasado, «Contando Lunares».

A nivel global, Rosalía, una de las artistas españolas más internacionales, sonará en todo el mundo con su canción «TKN», junto a Travis Scott. Otros de los 'hits' que no pararán de escucharse este verano son «Yo Perreo Sola», de Bad Bunny, y «Hasta Que Dios Diga», de Anuel AA junto al 'Conejo Malo'. Además, durante el periodo estival nos acompañarán canciones como «ROCKSTAR», de DaBaby con Roddy Rich; «Savage Remix», de Megan The Stallion con Beyoncé; «Rain on Me», de Lady Gaga con Ariana Grande y «Watermelon Sugar», de Harry Styles.

Spotify ha seleccionado estos temas de entre un amplio catálogo de géneros en base a diferentes factores, como el número de reproducciones, la progresión de las canciones en la plataforma y las estimaciones del equipo editorial.

Para los más nostálgicos, vuelve 'Tus recuerdos del verano', la playlist personalizada de Spotify para cada usuario con sus canciones favoritas de los últimos veranos. A partir de hoy, esta playlist está disponible para los usuarios Premium y de la versión gratuita, tanto en iOS como en Android. Para conseguir esta playlist personalizada, se deben haber escuchado previamente canciones en Spotify los veranos pasados, desde 2016 hasta 2019. Se puede echar un vistazo al hub 'Verano' de Spotify para acceder a 'Tus recuerdos del verano' y descubrir una amplia selección de playlists perfectas para estos meses, como 'Verano 2020' o 'Clásicos del Verano', entre muchas otras.

A continuación, y sin ningún orden en particular, la lista de canciones que sonarán durante el verano 2020 en España y en el mundo:

Aquí se pueden escuchar todas las canciones del verano seleccionadas por Spotify:

<iframe src="https://open.spotify.com/embed/playlist/37i9dQZF1DX9gKTxAbfFfX" width="300" height="380" frameborder="0" allowtransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

Anuel AA - ABC

Anuel Aa, una estrella en ascenso

El puertorriqueño Anuel AA, uno de los protagonistas indiscutibles de la selección que Spotify ha hecho con las canciones del verano 2020, está literalmente arrasando en todos las listas de ventas y en las plataformas digitales de streaming de audio y video en España. Es sin duda alguna el artista más consumido en plataformas, con una colección inagotable de canciones copando los charts y entre las favoritas de las audiencias de nuestro país. Este galardonado pionero del trap en español sigue arrasando en España con el lanzamiento de su álbum «Emmanuel» de la mano de Sony Music, que esta semana se corona con el número uno en la lista oficial de álbumes y el nº1 en la lista oficial de canciones con “Hasta Que Dios Diga”. Su segunda producción discográfica incluye colaboraciones con artistas de la talla de Bad Bunny, Enrique Iglesias, Tego Calderón, Karol G, Lil Wayne, Ozuna, J. Balvin, y Travis Barker entre otros, y ha logrado un impacto único en las listas de ventas españolas copando en su segunda semana en charts el número 1 en álbumes y canciones con el lanzamiento de «Emmanuel», y colocando hasta un total de 3 temas en el Top10 y hasta 7 en el Top50 de las canciones más vendidas en España. Anuel lanzará este álbum en formato físico en España el próximo 10 de julio.