Bruce Springsteen y España, crónica de un amor anunciado Nos acabamos de enterar de que el artista de Nueva Jersey nos ve como un país clave en la carrera de un músico, pero lleva décadas demostrándonoslo

Nacho Serrano

Gracias a las recientes declaraciones de Win Butler (el cantante de Arcade Fire) sabemos que Bruce Springsteen tiene a España en el centro de su mapamundi de giras. Pero si repasamos su relación profesional con nuestro país se hace evidente que ya nos lo había dicho, con hechos.

Para empezar, el concierto más largo en sus más de 40 años de carrera lo ha dado aquí. Fue el 17 de junio de 2012 en el estadio Santiago Bernabéu, donde extasió a sus fans durante nada menos que tres horas y 48 minutos. Cuatro años después, el 21 de mayo de 2016, su regreso al coliseo merengue no sólo hizo furor entre sus fans, sino también entre los seguidores del Real Madrid. Ese día se jugaba la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla, y el del Bernabéu era uno de los campos que se barajaban para acogerla. Muchos madridistas temían que parte de los seguidores culés aprovechasen el momento del himno para convertir su casa en escenario de un mítin independentista, pero ahí llegó el anuncio del concierto de la E. Street Band para ese mismo día en ese mismo lugar. Debate zanjado. También tocó en el Bernabéu en 2008, en una visita que causó una histeria colectiva entre sus fans, que acamparon dos noches en los aledaños del estadio cual «beliebers» y después vibraron con un concierto memorable presentado por el actor Javier Bardem.

Springsteen actuó en el Vicente Calderón antes que en el Bernabéu, el 2 de agosto de 1988. Tras pasar el día de compras por la calle Almirante y degustar un gazpacho con su mujer Patti Scialfa, el «Boss» dio un impresionante concierto en el estadio Atlético para presentar «Tunnel of Love». Pero la primera visita del «Boss» a nuestro país fue siete años antes, el 21 de abril de 1981, en la gira The River Tour. En aquella ocasión, «sólo» 7.600 personas asistieron al show, celebrado en el Palacio de los Deportes de Barcelona.

«Gracias a los españoles»

Cuatro años más tarde, sus seguidores españoles quedaron desolados al saber que la gira de «Born in the USA» no pasaba por aquí. Pero lejos de resignarse, organizaron un viaje para ir a verle todos juntos a suelo francés. Así, el 24 de junio de 1985 un tren cargado de fans partió de la estación madrileña de Chamartín hacia Montpellier, donde les esperaba un emocionado Springsteen que no dudó en agradecer la pequeña odisea (en total fueron 6.000 los que cruzaron la frontera sólo para verle) desde el escenario, en mitad del concierto: «Muchos habéis venido desde España, y quiero daros las gracias». Ese día sintió el flechazo.

Desde entonces, Bruce Springsteen ha actuado 44 veces en España en 37 años, la mayoría de ellas en Barcelona y Madrid. Pero también ha visitado Gijón, Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebastián, Santander, Zaragoza, Valencia, Benidorm, Valladolid, Las Palmas, Granada y Sevilla, y siempre que viene repite la misma frase como un mantra, y con una sonrisa de oreja a oreja: «El español es uno de los mejores públicos del mundo, por eso siempre estoy tan feliz de volver aquí». Sin duda, una gran historia de amor.