Bruce Springsteen asegura que publicará varios «discos perdidos» que ha encontrado en un viejo archivo El «Boss» dice que tiene «mucha música buena de los setenta y los ochenta» que aún no ha visto la luz

Nacho Serrano Actualizado: 22/09/2020 20:59h

Sólo unos días después de comunicar que lanzará un nuevo álbum con la E. Street Band después de cuatro años, Bruce Springsteen ha sorprendido al anunciar que tiene varios «discos perdidos» listos para publicar.

En una entrevista con Rolling Stone, el «Boss» explica que ha redescubierto viejas grabaciones mientras revisaba sus archivos para preparar una próxima caja recopilatoria, que será la secuela de «Tracks» (1998), y asegura que entre todo ese material hay «álbumes inéditos completos».

«Queda mucha música realmente buena sin publicar», dice Springsteen. «Si coges algo de 1980, o 1985 o 1970, es increíble como puedes deslizarte a esa voz. Es una especie de espacio en mi mente. Todas esas voces se mantienen disponibles para mí, en caso de que quiera volver a ellas».

Springsteen utilizará tres de esas canciones olvidadas para su próximo disco con la E. Street Band, «Letter to you», que verá la luz el próximo 23 de octubre. Se trata de tres composiciones inéditas de los años 70, «Janey needs a shooter», «If I was the priest» y «Song for orphans». Canciones todas ellas que sus seguidores ya conocían desde hace décadas gracias a sus memorables conciertos (también han aparecido en discos piratas de descartes y álbumes de tomas alternativas o de ensayos), pero que no habían sido incluidas en un disco de estudio hasta ahora.

Grabado en el propio estudio de Springsteen en Nueva Jersey (con su productor y buen amigo Ron Aniello), mezclado por Bob Clearmountain (The Rolling Stones, Bon Jovi) y masterizado por Bob Ludwig (Led Zeppelin, Queen), «Letter to you» es un álbum de «puro y auténtico rock», con el mítico sonido orgánico y directo característico de la banda de su vida. Banda fiel, en la que militan su pareja Patti Scialfa y Nils Lofgren (Crazy Horse), entre otros, que ya han compartido en sus redes sociales un vídeo con algunos momentos del proceso de grabación.

Exposición en Ávila

Con motivo de la VIII Feria del Disco de Ávila, la localidad está acogiendo una muestra dedicada al famoso cantante y que se podrá visitar hasta el 11 de octubre, en la Sala José Hierro del Episcopio. Titulada «Bruce Springsteen «The Boss» in Ávila», la exposición reúne portadas de discos, CDs, carteles promocionales, entradas y otras curiosidades relacionadas con Bruce Springsteen.