Bruce Springsteen anuncia nuevo disco con The E Street Band, «Letter to you» Se publicará el 23 de octubre pero ya puede escucharse el primer adelanto, la canción que da título al álbum

Nacho Serrano Actualizado: 10/09/2020 14:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Seis años después, Bruce Springsteen anuncia nuevo álbum de rock con The E Street Band. El disco llevará por título «Letter to you» y verá la luz el próximo 23 de octubre. Hoy, con la publicación de la canción y el vídeo que dan título al disco arranca la cuenta atrás para este lanzamiento, uno de los más importantes de este 2020.

El vigésimo trabajo de estudio en la carrera de Springsteen incluye nueve canciones recientemente escritas, así como tres grabaciones que harán las delicias de sus fans: Se trata de tres composiciones inéditas de los años 70, «Janey needs a shooter», «If I was the priest» y «Song for orphans». Canciones todas ellas, que sus seguidores ya conocían desde hace décadas gracias a sus memorables conciertos (también han aparecido en discos piratas de descartes y discos de tomas alternativas o de ensayos), pero que no habían sido capturadas en un estudio hasta hoy.

Grabado en el propio estudio de Springsteen en Nueva Jersey (con su productor y buen amigo Ron Aniello), mezclado por Bob Clearmountain (The Rolling Stones, Bon Jovi) y masterizado por Bob Ludwig (Led Zeppelin, Queen), «Letter to you» es un álbum de puro y auténtico rock, con el mítico sonido orgánico y directo característico de la banda de su vida. Banda fiel, en la que militan su pareja Patti Scialfa y Nils Lofgren (Crazy Horse), entre otros. En palabras del Boss: «Me encanta el disco, estoy feliz por cómo ha quedado la parte emocional impresa en él. Lo grabamos en sólo cinco días y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que he tenido en mi carrera. El sonido de la E Street Band tocando en mi estudio completamente en vivo y sin re-grabaciones es espectacular, algo que nunca antes habíamos hecho».

Con cuarenta años de carrera a sus espaldas, entre otros Bruce Springsteen ha ganado 20 premios Grammy, un Oscar y un Tony, ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, ostenta una distinción del Kennedy Center, en 2013 fue nombrado Persona del Año por MusiCares y en 2016 se le concedió la Medalla Presidencial por la Libertad.

ALBUM TRACKLIST

01 . One minute you're here

02 . Letter to you

03 . Burnin' train

04 . Janey needs a shooter

05 . Last man standing

06 . The power of prayer

07 . House of a thousand guitars

08 . Rainmaker

09 . If I was the priest

10 . Ghosts

11 . Song for orphans

12 . I'll see you in my dreams