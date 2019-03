Billie Eilish, juventud viral El nuevo fenómeno de la música pop actúa este sábado en Barcelona, con entradas agotadas

Ganadora de un Brit a la Mejor Artista Revelación, con su excepcional talento creativo y su corta edad (16 años) esta cantante y compositora americana está afirmándose como la artista del momento en el circuito alternativo. A su corta edad ya consigue ventas múltiplatino y sobrepasa los 3 billones de streams. Temas como “ocean eyes”, “bellyache”, “idontwanttobeyouanymore” han conseguido el disco de platino en USA. Sin último single “you should see me in a crown” en tan solo 24 hrs consiguió 1 millón de streams.

Sus conciertos cuelgan el cartel de Sold Out, agotando las localidades en horas. Su única fecha en nuestro país - 9 de Marzo - Barcelona- agotó en tan solo 10 minutos el aforo de la Sala Apolo (la2)

Billie Eilish junta sus pasiones por los animales y la moda y ha puesto en marcha Billie’s Closet para recaudar fondos para el para el programa Powsitive Change de la Fundación Marley’s Mutts. Cada miércoles la artista pone a la venta piezas de su propio armario que ha ido adquiriendo a lo largo de los años y con el dinero que recauda lo dona a Pawsitive Change.

Pawsitive Change es un programa de rehabilitación progresiva e intensiva que combina perros condenados a muerte con reclusos dentro de las prisiones estatales de California. El objetivo es reducir la reincidencia de los reclusos proporcionándoles una habilidad viable y, al mismo tiempo, salvar vidas de perros. Cuatro entrenadores experimentados guían el programa durante 14 semanas, tiempo durante el cual, los reclusos trabajan para obtener una acreditación profesional y los perros para obtener su Certificación de Canino Buen Ciudadano. Tanto el hombre como el perro usarán las habilidades adquiridas en este programa para mejorar sus vidas y mantenerse fuera de las cárceles y / o refugios, respectivamente.