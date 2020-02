Dos semanas después de hacer historia en los Grammy y dos días tras su actuación en los Óscar, Billie Eilish avanza su nuevo proyecto, la canción que ha preparado para la próxima película de James Bond, que como la cinta se llamará «No Time To Die».

El tema completo se publicará a las 16.00 hora de California (00.00 GMT), pero la cantante publicó ayer en su cuenta de Twitter un adelanto de apenas trece segundos de duración en el que se aprecia que el piano será un elemento destacado del tema, aunque no se escucha la voz Eilish.

The theme song for the 25th @007 film, written and performed by Billie, is titled “No Time To Die” and will be released globally tomorrow at 4pm PT. #NoTimeToDiepic.twitter.com/5QU9a3FPM0