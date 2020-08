Beret: «Los cantantes sabemos lo que está bien y lo que está mal, y yo en mis conciertos voy a hacer las cosas bien» El cantante actúa este jueves en Starlite Catalana Occidente, donde se produjo la polémica por el concierto de Taburete

Beret empezó haciendo grabaciones caseras que publicaba en su cuenta de YouTube, y en cuestión de meses se convirtió en uno de los fenómenos virales del momento. Y es que el éxito de este cantante sevillano ha sido una de las mayores sorpresas del pop nacional reciente, y no solo por sus increíbles cifras de reproducciones en Spotify y YouTube. También ha sido galardonado con el Premio Odeón como Mejor Artista Español, y su icónico tema «Lo Siento» se alzó con el premio Los 40 a Mejor Canción Española del Año.

Este jueves visitará el festival Starlite Catalana Occidente. Será la primera vez que Beret pise el escenario Auditorio del festival boutique, y lo hará para presentar su nuevo álbum «Prisma», que ha sido Disco de Oro. Con grandes colaboraciones como Pablo Alborán, Melendi, Vanesa Martín, Sofía Reyes o Sebastián Yatra, este trabajo alcanzó el segundo lugar en la lista de álbumes físicos y ya acumula más de 15 millones de reproducciones en plataformas digitales desde su lanzamiento. Además, sus fans esperan que también haga sonar su nuevo single recién salido del horno, «Aún me amas».

¿Cómo se siente ante los próximos conciertos? Imagino que hay una mezcla de ilusión e incretidumbre.

Me siento con gran incertidumbre, sobre todo por saber cómo va a reaccionar la gente con mi concierto, y por recordar todas esas emociones que me han hecho dar conciertos. Después de tanto tiempo a uno se le olvida.

¿Ha dado ya algún concierto en pandemia?

No he dado ninguno todavía, y yo creo que a pesar de que el público ahora esté enmascarado, hay algo que nunca se puede tapar y es el corazón y el sentimiento. No se podrá expresar igual la alegría, pero por dentro seguro que se sentirán bien.

¿Cómo va a plantear su concierto en Starlite?

Lo voy a plantear como un concierto con muchísima fuerza, con muchísima energía. Voy a utilizar toda la energía que tenía reservada para todos los conciertos de este año, que se han tenido que aplazar. Así que van a tener que obligarme a bajar del escenario.

¿Cree que han sido justas las críticas a Taburete, o da por buena la explicación que su Willy Bárcenas ha dado de lo sucedido hace unos días?

Prefiero no entrar en eso.

¿Pero cree que los músicos deben tomar responsabilidad y ayudar para que el público cumplan las normas? ¿O eso debe quedar exclusivamente en manos de la organización?

Yo creo que cada uno debe tener conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Yo tengo... no responsabilidad, porque creo que ya hay suficientes medios para concienciar a la gente de lo que está pasando, pero sí tengo la necesidad propia de lanzar un mensaje positivo para la sociedad, para que todos ayuden a que esto no vaya a más. Pero realmente no me siento en la obligación, ya que considero que cada uno tiene su conciencia. Cada uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Y yo por lo menos voy a hacer las cosas bien.

¿Durante el confinamiento pasó por alguna etapa de ansiedad? Usted ha hablado de ese tema en otras ocasiones.

Al principio sí que tuve ansiedad, yo creo que como todo el mundo. Cada uno tiene su batalla interna, y ha habido que convivir con otra batalla más, que nos ha tocado vivir a todo. Eso ha añadido más peso a mi espalda, y por eso, esa ansiedad natural que iba a tener, se ha multiplicado por mil.

¿El encierro le hizo componer de otra forma? ¿La situación podría ser paradójicamente inspiradora verdad?

Sí. El hecho de estar encerrado hace que uno converse más consigo mismo, y paradójicamente, eso te hace llegar a conclusiones nuevas. Por eso, aunque no hayamos podido vivir tanto como quisiéramos, nos hemos cuestionado muchas cosas que ya hemos vivido. Por lo tanto, a mí sí que me ha inspirado.

Hace un mes publicó su último single, «Aun me amas», ¿cómo surgió?

Escribí el estribillo hace cinco o seis meses. Me faltaba un buen párrafo que fuese un puente introductorio hacia el mensaje tan directo que tiene, que es la duda acerca de si alguien sigue sintiendo lo mismo por ti.

¿Cree que su generación quedará marcada de alguna forma por todo esto que está pasando? Ya no solo por perder un verano, sino por el posible futuro negro que les espera…

Creo que el hecho de que este coronavirus haya jodido un verano, es algo más propio que objetivo. Es decir, obviamente vamos a recordar este verano mal, pero también podemos seguir pasándonoslo bien, porque hay muchas formas de divertirse sin ir a la playa o a otros sitios donde siempre vamos en verano. Si uno tiene una lista de prioridades en la que hay cosas que se pueden disfrutar sin ir a ningún sitio, se puede disfrutar mucho el verano.

¿Qué piensa de esas teorías que dicen que toda esta pandemia es un engaño, o que es un plan para tenernos controlados?

Yo creo que es obvio que esto es real. Hay gente que está muriendo. Decir que todo esto es mentira no tiene sentido, es una idea absurda a la que algunos se aferran para ir en contra del sistema.