Las bandas sonoras más escuchadas en Spotify

De todas las bandas sonoras y todas las canciones de película que conforman el universo accesible que ofrece Spotiy, hay cinco de ellas que son las más escuchadas de todos los tiempos por los oyentes. En absoluto, como curiosidad, tienen por qué haberse llevado el Oscar. Otro dato curioso es el absoluto dominio de Hans Zimmer, tres de cinco canciones mete en el top-five. Y, por último, y no tan curiosamente, ninguna de ellas es más antigua del año 2000. La vieja escuela pierde en las nuevas plataformas, parece. En cualquier caso, estas son las cinco bandas sonoras que lideran el ranking:

1) 'Interstellar: Original Motion Picture Soundtrack':

Se trata del álbum de la banda sonora de la película dirigida por Christopher Nolan, 'Interstellar'. La música cinematográfica fue compuesta por Hans Zimmer quién anteriormente había trabajado con Nolan en la trilogía de Batman e 'Inception'. Zimmer fue nominado a la categoría de 'Mejor banda sonora' por esta película, perdiendo ante Alexandre Desplat y su parte contratante musical en 'Gran Hotel Budapest'.

2) 'La La Land':

Las canciones y música de 'La La Land', estrenada en 2016, fueron compuestas y orquestadas por Justin Hurwitz, compañero de clase del director de la cinta, Damien Chazelle, en la Universidad de Harvard. Y sí, en este caso si obtuvo el Oscar a mejor banda sonora imponiéndose a las de las películas 'Lion', 'Jackie', 'Moonlight' y 'Passengers'.

3) 'Gladiator - Music From The Motion Picture':

La banda sonora de Gladiator, la más veterana de las más escuchadas, es obra de... Hans Zimmer una vez más. La película del año 2000 dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe no obtuvo, sin embargo, el Oscar pues se lo llevó la de 'Tigre y dragón', de Tan Dum.

4) 'Inception':

En cuarto lugar encontraríamos la banda sonora de 'Origen' o ('Inception', en su título original), en donde los caminos de Hans Zimmer y Christopher Nolan volverían a unirse. Película de 2010, la música del compositor alemám no pudo ser premiada en los Oscar ese año porque venció la de 'La Red Social', creada por Trent Reznor y Atticus Ross que volverían a ganar, precisamente, este año por la banda sonora de 'Soul'. Hay que decir que Zimmer ha estado nominado 10 veces y ha ganado un Oscar por la banda sonora de 'El Rey León' en 1994.

5) 'Frozen'.

La banda sonora contiene canciones de varios artistas pero destacan las 22 compuestas por Christophe Beck. Ni nominada estuvo a los Oscar como conjunto, pero contiene la reputada 'Let it go', canción interpretada por Idina Manzel (compuesta por Kristen Anderson-Lopez & Robert López) y que ganó la estatuilla en la categoría de 'Mejor canción original'. La BSO incluye también una versión de Demi Lovato.

¡Y a disfrutar!