El bajista de Megadeth, expulsado tras ser acusado de pedófilo El músico Dave Ellefson, leyenda del metal que cofundó el grupo en 1983, aparece en unos vídeos proponiendo una cita a una chica menor de edad

Nacho Serrano Actualizado: 25/05/2021 14:11h

El mítico grupo de thrash-metal Megadeth ha expulsado de sus filas a Dave Ellefson, uno de sus cofundadores, tras difundirse unos vídeos en los que el bajista aparece 'ligando' con una chica menor de edad a través de internet. El líder de la banda, Dave Mustaine, lo ha anunciado a través de este comunicado en sus redes sociales oficiales: «Informamos a nuestros fans de que Dave Ellefson ya no toca con Megadeth y de que separamos nuestro camino del suyo de forma oficial. No tomamos esta decisión a la ligera. Aunque no sabemos cada detalle de lo sucedido, con una relación que ya era tensa, lo que se ha revelado es suficiente para hacer que trabajar juntos ya no sea posible en el futuro. Estamos esperando para ver a nuestros fans en la carretera este verano y no podemos esperar para compartir nuestra nueva música con el mundo, ya casi está completada».

Las acusaciones surgieron después de que se filtraran varias capturas de pantalla y vídeos explícitos que Ellefson había compartido con la chica. Él mismo salió a defenderse asegurando que habían sido «publicadas con mala intención por una tercera persona que no estaba autorizada a tenerlas o compartirlas», y que a pesar de no se siente «orgulloso» por lo que revelan, «son interacciones adultas que se han sacado de contexto y se han manipulado para dañar mi reputación, mi carrera y a mi familia». El ya ex Megadeth señala además que «la otra persona involucrada» ha lanzado un comunicado exculpándole. «Le agradezco que lo haya hecho y espero que esto deje claro que la situación no es como la presentaban».

Efectivamente, la chica ha publicado otro mensaje dando su versión: «Soy la chica de la que la gente está hablando en los posts sobre David Ellefson ahora mismo, y solo quiero contar mi versión de la historia, porque la gente está compartiendo información falsa y la situación se nos está yendo de las manos sin que se diga la verdad. Sí, esas videollamadas tuvieron lugar, pero yo fui quien las comenzó y en ninguna de ellas yo era menor de edad, siempre fui una adulta que dio su consentimiento. No pasó nada inapropiado después de aquello. Todo fue consensuado. No soy una víctima ni me han engañado en ningún sentido, puesto que yo lo inicié todo. Sí que fui tan inocente como para grabarle y compartirlo con una persona amiga mía sin su permiso. Al final, todo fue consensuado y online. No sé cómo hemos llegado a esto, pero mucha información se ha publicado por parte de gente intentando hacerle daño. Quiero pedir a toda la gente que está compartiendo esos vídeos privados o información falsa sobre ellos que pare».

Al principio Ellefson contó con el apoyo de sus compañeros de Megadeth, que respondieron a las acusaciones asegurando «ser conscientes de los hechos», y prometiendo «estar al tanto de la evolución» de la polémica. «En lo que se refiere a la creatividad y los negocios, todos somos familia», decía su comunicado. «Sin embargo, claramente hay aspectos de la vida privada de David que deben mantenerse dentro de su intimidad. A medida que se desarrolla esta situación, es importante que todas las voces se escuchen con claridad y respeto. Esperamos que la verdad salga a la luz».

Sea cierto o no que la chica es mayor de edad, la bola de nieve ya se había hecho demasiado grande ayer, ya que Megadeth cambiaron de opinión y Ellefson dejó de ser miembro del grupo de manera fulminante. El bajista ya había salido del grupo en 2002, y mantuvo agrias disputas legales con Dave Mustaine hasta 2010, cuando volvió a unirse a sus filas.

Dave Ellefson - ABC

La carrera de Ellefson en Megadeth también ha sufridoepisodios turbios debido a las drogas, un problema que compartió con el propio Mustaine durante años. «La época del Monsters Of Rock de Donington del 1988, y del Download, fue increíblemente oscura», reveló en una entrevista con Louder Sound. «Estaba dando los conciertos más importantes de mi vida, pero en mi peor forma posible debido a que era un adicto a la heroína». En el libro 'Rust in Peace: The Inside Story of the Megadeth Masterpiece', el bajista confesaba: «Se acordó que David y yo iríamos a un programa de tratamiento de diez días en una instalación en Van Nuys llamada ASAP. Duré tres días. Estaba tan nervioso que hice los arreglos para que uno de nuestros amigos trajera una guitarra y equipo y escondiera bolsas de heroína dentro del pedal de distorsión. Pronto estábamos drogándonos mientras estábamos en rehabilitación. Ese fue el comienzo de mi viaje hacia la sobriedad. Claramente, no estaba listo. Estaba buscando una píldora de 'no tomar tantas drogas' que pudiera tragar y salir de allí. Después de tres días, volví a casa. Un par de días después, mi novia Charlie se dio cuenta de que no hablaba en serio acerca de estar sobrio y se fue».