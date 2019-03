Asfalto: «Los medios nunca boicotearon al rock» El grupo actúa mañana en la sala La Riviera de Madrid

Treinta y cinco años después de la grabación del mítico «Más que una intención», el disco que relanzó la carrera de unos Asfalto que resistían en el hostil entorno de la Movida, la formación de aquella época se reúne en un concierto especial. Jorge G. Banegas, Miguel Oñate, Jose Ramón «Guny» y Enrique Cajide comparecerán liderados, cómo no, por el incombustible Julio Castejón, que acaba de publicar su primera novela «La mirada ausente».

¿Qué se van a encontrar sus fans este sábado?

Una experiencia emotiva y emocionante, y hasta puede que irrepetible. Que 35 años después cinco veteranos se unan para rememorar lo que hicieron juntos, no es algo que me parezca menor. Si se hace, como así va a ser, con una gran dignidad.

¿Cómo conviven con la industria discográfica actual?

Dista mucho de cómo era tan solo hace un par de décadas. Los músicos estamos obligados a manejar esta realidad que, lejos de facilitarnos las cosas, en muchos casos nos las complican. Todos somos invisibles en la Red si no existe aquel que quiera saber de ti. Suscitar atención se hace dificilísimo, no para Asfalto, para todos.

¿Qué papel cree que juega el rock en la escena musical actual?

A nivel nacional el rock sigue ahí. No gana seguidores, pero tampoco los pierde. Pero hay una generación de jóvenes que no tiene forma de contactar con esos músicos a los que les cuesta mucho salir del local de ensayo. Los festivales, por norma no programan bandas de rock por estimar que no tienen los suficientes «followers» en redes. Esta es una perversión que sustrae al público de descubrir bandas interesantísimas. El rock no tiene el auge que tuvo en los 70 y 80, pero no visualizo nada que lo haya reemplazado. Hoy, observo que la música se ha convertido para muchos en un ruido de fondo. Hay excepciones, sí, pero pocas.

¿Qué ha jugado más en contra del rock en nuestro país?

Jamás se vio apoyado por los medios generalistas. Pero no porque hubiera un boicot, sencillamente porque su morfología no se adaptaba a la radio-fórmula. Cuando surgieron bandas de pop encontraron mucha más presencia mediática. Aquello hizo que el rock, de alguna manera, volviera al «underground», soterrado por un movimiento que, para entonces, no estaba en la calle. La calle era nuestra.

¿Qué vendrá ahora, tras publicar dos discos en 2017?

No está aún decidido pero es muy posible que, antes de finalizar 2019, vuelva a haber otro álbum.