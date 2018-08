Arranca la final del Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea Los seis finalistas actúan junto a la Orquesta Sinfónica de RTVE, bajo la batuta de Miguel Ángel Gómez Martínez

Julio Bravo

Con las actuaciones del ruso Aleksandr Kliuchko (17 años), el italiano Federico Nicoletta (31 años) y el chino Yutong Sun (22 años), ha comenzado hoy viernes la final del XIX Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea, que organiza la Fundación Albéniz. Mañana, sábado 4 de agosto, será el turno de los otros tres finalistas: el brasileño Lucas Thomazinho (23 años), el español Juan Carlos Fernández Nieto (31 años) y el ucraniano Dmytro Choni (24 años).

Los seis llegan a la recta final en el Palacio de Festivales de Santander después de superar las distintas bases de un concurso cuya decimonovena edición arrancó en junio del pasado año con la apertura de la admisión. Se presentaron 244 pianistas de 44 países, de los cuales 95 superaron la preselección. Una prueba en París, Nueva York o Madrid dejó el número de aspirantes en veinte. Son los que se han reunido en Santander desde el pasado 25 de julio; doce quedaron en la semifinal y seis son finalmente los que optarán al galardón.

De entregárselo se encargará un jurado presidido por el pianista Vasco Joaquín Achúcarro, al que acompañan Samuel Holland y Jian Li, Dmitri Alexeev, Akiko Ebi, Márta Gulyás, Claudio Martínez Mehner, Arie Vardi, Ian Yungwook Yoo y Marco Zuccarini. En la final, cada uno tocará un concierto para piano escogido por ellos de entre una lista de trece presentada por la organización del concurso. Lo harán acompañados por la Orquesta Sinfónica de RTVE, bajo la dirección de Miguel Ángel Gómez Martínez. Tres de ellos (Yutong Sun, Lucas Thomazinho y Dmytro Choni) han elegido el «Concierto número 3 en Do mayor» de Prokofiev —han de escoger un concierto en el momento de presentarse al concurso, por lo que esta repetición no es extraña, explicó Álvaro Guibert, asesor musical de la Fundación Albéniz—; además se escucharán el «Concierto número 2 en do menor» de Rachmaninov (Fernández Nieto), el «Concierto número 1 en Re menor» de Brahms; y el «Concierto en La menor» de Schumann (Nicoletta).

El domingo por la tarde se desvelará el nombre del ganador en una gala de clausura. Los galardonados se repartirán cerca de 90.000 euros, y tanto al vencedor como a los finalistas les espera, además, una gira por España y otra internacional con más de medio centenar de conciertos por todo el mundo. El primer clasificado, además, grabará un disco con el sello Naxos.

Álvaro Guibert apuntaba como una señal de que se toca cada vez mejor en todo el mundo el hecho de que los finalistas procedan de lugares muy diferentes (y de que solo uno lo haga de Asia, habitual proveedor de finalistas en concursos de este tipo), y restó importancia a la falta de mujeres entre los seis finalistas (solo dos han participado en las pruebas finales santanderinas). «La organización se mantiene neutral, no mira ni el pasaporte ni el género de los concursantes, solo su calidad musical».