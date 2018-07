La anciana que sobrevivió al Holocausto, fue espía en la Segunda Guerra Mundial y ahora canta heavy metal Un documetal repasa la azarosa vida de Inge Ginsberg, que con 96 años lidera la banda TritoneKings

Nacho Serrano

Cuando consiguió escapar de las garras de los nazis en 1942, Inge Ginsberg no podía imaginar que tres cuartos de siglo después sería una estrella del death metal. Para empezar, porque faltaban cuarenta años para que existiese dicho género musical. Pero, sobre todo, porque nadie podría adivinar cuál sería el final (si es que este lo es) del camino para una vida tan sumamente ajetreada como la suya.

Inge nació el 27 de enero de 1922 en Viena (Austria), y poco después de la anexión al III Reich, su padre fue enviado al campo de concentración de Dachau. Un año más tarde, en 1939, fue uno de los 937 judíos deportados a bordo del navío San Luis de la HAPAG, que partió con destino a Cuba y que tuvo que volver a Europa tras serle denegada la entrada en la isla primero, y en Estados Unidos y Canadá después.

Al no poder retomar contacto con su marido, su madre decidió huir y se la llevó junto con su hermano Hans a Suiza, donde acabaron en el campo de refugiados de Adliswil, para luego ser trasladados a distintos campos de trabajo en ciudades como Lucerna y Lugano.

En los años cincuenta, consiguió emigrar a Estados Unidos, donde se casó tres veces, prosperó como periodista y hasta trabajó como espía para la Oficina de Servicios Estratégicos de los EE.UU. (OSS), agencia precursora de la CIA. Pero en aquellos años también destacó por su pasión por la música, y es que Inge compuso canciones nada menos que para Dean Martin, Nat King Cole y Doris Day. Sin embargo, otros intereses hicieron que su carrera musical no llegara a convertirse en su prioridad.

Aptitudes vocales

Décadas después, el gusanillo de la música volvió a apoderarse de Inge, y de qué manera. Con 93 años ya no conservaba las aptitudes vocales de antaño, pero descubrió que había un estilo musical en el que éstas no hacían ninguna falta. No se trataba del punk-rock, sino de algo más fuerte, mucho más fuerte. Se podría incluso decir que lo más fuerte de todo: el death metal.

Se unió a la banda TritoneKings (los reyes del tritono, en alusión al tono musical «prohibido» por la Iglesia por su sonido siniestro, o incluso satánico), una banda en la que sin poder lanzar los alaridos guturales propios de los cantantes death, sí podía desgañitarse a gusto mientras sus compañeros disfrutaban de la «front-woman» más original de la escena.

El grupo participó en el festival de Eurovisión de 2015 con el single «Laugh at Death» («Ríete de la muerte»), y hoy, a sus 96 años, Inge sigue grabando canciones como «The Universe Echoes Back», lanzada en sus redes sociales el pasado miércoles.

Esta increíble historia llegó a oídos de la cineasta Leah Galant, que rápidamente se puso manos a la obra para rodar el documental«Death Metal Grandma». «Su historia me parece muy destacable», relata la cineasta en un artículo publicado en The New York Times. «Huyó del Holocausto y, después de la guerra, ella y su esposo, Otto Kollman, se mudaron a Hollywood para construir nuevas vidas y ahí compusieron canciones para algunos de los artistas más destacados de esa generación. Ginsberg siguió escribiendo letras y poesía y se dio cuenta de que necesitaba nuevas maneras de conseguir un público. ¿Cómo iba a hacerlo en una sociedad que muchas veces ignora a las mujeres mayores o las silencia? A los 93 encontró una solución: el death metal. Le ofreció una oportunidad para reinventarse a una edad en la que escasean esas posibilidades. Así que, más allá del espectáculo de sus actuaciones, su historia en realidad es la de una mujer que busca nuevas maneras de ser escuchada».