Amaral se rinde ante los rebrotes y vuelven a aplazar sus conciertos hasta 2021 El paso de la gira «Salto al color» por Madrid, Pamplona y Zaragoza se retrasa hasta marzo del año que viene

El coronavirus no da tregua. Cuando estalló la pandemia se dijo que no habría conciertos hasta el año que viene, pero en cuanto tuvimos controlada la situación, empezaron a anunciarse conciertos por toda España. La realidad ahora nos devuelve al punto de inicio: muchos de los conciertos y festivales aplazados a agosto, septiembre u octubre finalmente no van a poder celebrarse, y esperan poder volver en 2021. Esperan.

El último grupo que se ha rendido a la evidencia ha sido Amaral, que después de posponer sus conciertos de marzo a después del verano, anuncia ahora que los deja para 2021.

«En primer lugar, queremos enviar nuestro apoyo a todas las personas que se hayan visto afectadas por la Covid-19 en lo relativo a la salud o en el ámbito profesional. Todo nuestro afecto para cada una de ellas», dice el comunicado del grupo aragonés.

«En segundo lugar, queremos agradecer especialmente la paciencia y comprensión mostrada en todo momento con respecto a la interrupción de la Gira Salto Al Color que teníamos planificada. Nos hemos sentido muy arropados en cada una de las decisiones que nos hemos visto obligados a tomar y valoramos mucho el cariño, la paciencia y la comprensión. Cuando en marzo tuvimos que aplazar los conciertos hasta el último cuatrimestre del año, lo hicimos teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias y pensando que entonces nos encontraríamos en un contexto óptimo para celebrarlos tal y como se habían concebido (con banda, con escenografía y para audiencias multitudinarias). Sin embargo, teniendo en cuenta la incertidumbre ante la que nos encontramos aún con respecto a la evolución de la pandemia, la aparición de nuevos brotes en algunas localidades, el gran número de entradas vendidas para los conciertos, que impedirían una distancia social adecuada en la mayoría de recintos, y lo conscientes que somos de que muchos de los seguidores de Amaral necesitan organizarse porque viajan desde distintos puntos a los conciertos, creemos que lo más sensato para todos es aplazar a 2021 los conciertos de Madrid, Pamplona y Zaragoza».

El dúo formado por Eva Amaral y Juan Aguirre asegura que «cancelar o aplazar un concierto es siempre una decisión dolorosa que eclipsa el trabajo incansable de muchos equipos por hacer lo imposible por celebrarlo, y que perjudica a muchos profesionales y a las miles de personas que vienen a disfrutarlos, pero creemos que lo más prudente ahora es evitar cualquier situación que suponga un riesgo para la salud por mínimo que sea».

Las nuevas fechas de estos conciertos aplazados son:

MADRID 19 SEP 20 nueva fecha: SAB. 20 MARZO 21

PAMPLONA 24 OCT 20 nueva fecha: SAB. 6 MARZO 21

ZARAGOZA 7 NOV 20 nueva fecha: SAB. 18 SEP 21

Las entradas compradas en puntos oficiales son válidas para las nuevas fechas sin necesidad de hacer ninguna gestión. Quienes prefieran solicitar la devolución de las mismas, podrán hacerlo a través del punto oficial donde fueron compradas.

A sus fans, sin embargo, les queda el consuelo de la gira acústica 2020, planteada para aforos reducidos de espacios seguros, que continúa con normalidad:

15/08/20 Festival Porta Ferrada - Sant Feliu de Guíxols

16/08/20 Festival Porta Ferrada - Sant Feliu de Guíxols

21/08/20 Viva la Vida San Fernando Alive - San Fernando (Cádiz)

22/08/20 Viva la Vida Sevilla Alive - Sevilla

23/08/20 Noches en la Plaza - Baeza (Jaén)

28/08/20 Noches Mediterráneas - Alicante

29/08/20 Benidorm Summer Nights - Benidorm

05/09/20 Alcalá en Vida by Gigante - Alcalá de Henares

11/09/20 Viva la Vida Granada Alive - Granada

12/09/20 Cooltural Go - Almería

18/09/20 Rioja en Vivo - Logroño

19/09/20 Caudal Fest - Lugo