Alejandro Sanz, en plena forma, desborda energía en el Wanda

Han pasado dos años desde que se vio obligado a cancelar su gira por España por la crisis sanitaria. Así que ha sido mucho el tiempo que sus seguidores han esperado para ver a Alejandro Sanz sobre el escenario . El tour ‘Sanz en vivo’, que durante este mes y el próximo le llevará por toda España, comenzó anoche en el Wanda Metropolitano. Había ganas, se notaba en el ambiente aunque el recinto no se llenó. Sobre todo por las fans del cantante madrileño, algunas de las cuales llevaban una semana haciendo cola en el estadio para ser las primeras. Es lo que tiene tener el ‘corazón partío’ por llevar aguardando tanto tiempo, que te hace cometer alguna locura. Y Sanz ya les había mostrado su agradecimiento en las redes sociales : «A la gente que lleva haciendo fila desde el sábado pasado para el concierto de este sábado en el Wanda. Os como el alma . No hay nada que pague eso. Me dejo la vida».

Y parece que fue así porque el artista inició la actuación pasadas las 22.40 horas y no bajó el ritmo en las casi dos horas que duró el espectáculo. La primera de las citas de ‘Sanz en vivo’ se abrió al ritmo de ‘No es lo mismo’, coreada en voz en grito por los asistentes. Vestido de blanco, entonó después ‘Todo lo que fui’ y ‘Deja que te bese’, esta última con la guitarra ya sobre los hombros. Llegó después el momento de aflamencar la noche con el piano y un cajón , pero apenas fueron unas notas, un amago de lo que vendría después, porque el cantante comenzó a arrancarse con un ‘medley’ de algunas de sus letras como ‘El alma al aire’, ‘Regálame la silla donde te esperé’, y ‘Hoy llueve, hoy duele’.

«Buenas noches. Qué cosa. Llevo mucho tiempo pensando qué iba a decir pero ahora no tengo ni puñetera idea. Esta noche todos somos de Madrid. Y si se acaba el mundo mañana, da igual, porque hoy estoy en Madrid », dijo el cantante y el público enloqueció. Pero no bajó el ritmo. ‘Desde cuando, ‘Looking for paradise’ y ‘Mi marciana’ siguieron sonando en esta homenaje a algunos de sus éxitos más recientes. Era un tributo a toda su carrera en toda regla, porque en el Wanda coreaban todos los seguidores del intérprete, que como los artistas a los que se les puede calificar de veteranos, concentran ya a varias generaciones entre sus fans. Y es que anoche no había canción que no se cantara voz en grito. Además, si pestañeabas, te lo perdías. Porque los temas se encadenaban sin descanso. Y en este reencuentro con el público español hubo espacio para letras más recientes como ‘Mares de miel’ y, sobre todo, para un viaje lleno de nostalgia gracias a ‘La fuerza del corazón’ y ‘Siempre es de noche’. Todos las canciones iban alternándose, del presenta al pasado, de ‘Iba’ a ‘Cuando nadie me ve’, en una demostración de que el artista sigue en plena forma.

'Mi persona favorita', 'Amiga mía'...

Las primeras notas de ‘Amiga mía’ demostraron que su disco más emblemático, ‘Más’, sigue despertando pasiones. Con ‘Mi persona favorita’ estrenó la pasarela para aproximarse a sus más fieles seguidoras, apostadas en las primeras filas.

Más tarde volvieron los ritmos más bailables con ‘Labana’ y el estallido de energía con ‘Corazón partío’. El concierto estaba llegando a su fin. Sonó ‘Hoy que no estás’ y los asistentes vivieron una verdadera fiesta, que pareció acabarse. Pero no fue así. Y aunque se despidió, Sanz volvió al escenario. «Era broma», dijo de nuevo con la guitarra. Más calmado, entonó ‘Viviendo deprisa’ y, ya al piano él solo, en tributo a su padrino Manuel Alejandro, con ‘Y ya te quería’. Siguió dándole a la tecla con ‘¿Lo ves?’ y llegaron ‘Mi soledad y yo’, ‘Ella’ y dijo adiós con ‘Este último momento’. Una lluvia de confeti dio por finalizado el concierto. La energía se había ya desbordado.