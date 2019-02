Alejandro Sanz conquista el número 1 en Shows on Demand

«Back in the city (feat. Nicky Jam)» es el título del segundo single de Sanz, que hace semanas agotó todas las entradas para sus actuaciones de Sevilla, Barcelona, Madrid y Elche en un tiempo record.

Billie Eilish

Ganadora de un Brit a la Mejor Artista Revelación, la cantante y compositora Billie Eilish está afirmándose como la artista del momento en el circuito alternativo. A su corta edad (16 años) ya consigue ventas múltiplatino y sobrepasa los 3 billones de streams, y temas como «Ocean eyes», «Bellyache o «idontwanttobeyouanymore» han conseguido el disco de platino en Estados Unidos. Sin último single, «You should see me in a crown» alcanzó un millón de streams en 24 horas.