Alaska: «No tengo nada en contra de la política, salvo que quieran imponerme su mediocridad»

Si va uno y mira en condiciones las hemerotecas, nos salen muchas Alaskas, que van cambiando de peinado despeinado, como si la melena fuera más bien la obra en curso de un pirómano, y no la de un peluquero. Pero Alaska es Alaska, una chica lista, o listísima, que se lo ha montado. Reúne, sí, una melena de varias llamas, que es como decir que lleva décadas en la copa del éxito, y esa melena fue un día antorcha de la Movida. Hablamos de la hora de la aurora de los años ochenta, cuando Madrid era un edén de albedríos, donde la noche se parecía a una película de Almodóvar, y los guapos se pintaban los ojos, y los sociatas cambiaban las gafas de pasta por las gafas de spot, reinventando la beautiful people, y cambiando de consorte. Hablamos del amanecer revuelto de los ochenta, ahí en el 82, en concreto, cuando la libertad gastaba spray en las pelucas y los condones iban incluidos en el ajuar canalla de toda deshora. Alaska ya había sido el tope, porque Alaska ya era Alaska y los Pegamoides, y la canción «Bailando» era una micebrina de discoteca. Aún dura. Me da hoy un poco de pudor decirle a Alaska que cómo ve ella eso de «musa de la movida», pero se lo digo, y dice que no siente nada.

-¿Y cómo te sienta que te digan «icono del orgullo gay»?

-Es mi mundo. Soy un maricón más.

Alaska ha contestado desde siempre a todo, y su provocación es un modo de poner la media sonrisa, tras la frase de pólvora. Avala que existió la Movida, pero como nudo de gentes y circunstancias. Yo creo que el asunto ya le aburre un poco. Hace cuatro días la ha liado en el guateque de las redes sociales por no hacer coña o escarnio del último Miguel Bosé, que juzga la pandemia al revés de los epidemiólogos, y allá en sus inicios soltó delante de Carmen Maura que igual ella era punky porque lo había visto en el «Diez Minutos». El caso es que Alaska siempre ha estado ahí, con su amabilidad de disidencia, con su frivolidad de fantasía, con su bondad de bruja de vestuario que igual se inspira en Blondie que en Sara Montiel.

-¿Tú eres una vedette, Alaska?

-Yo soy entertainer, que dicen los angloparlantes.

-¿Y crees que algún día fuiste punky?

-Claro que sí. En pleno descubrimiento del glam, el punk irrumpió en mi adolescencia con el lema «háztelo tú mismo», que era un mundo lleno de posibilidades.

Llegó a Madrid con diez años, desde Méjico, y enseguida fue una adulta de pocos años que hizo moda, ella que es más bien la antimoda, desde siempre. Sé que ese temprano viaje levantó en ella cierto miedo, o incertidumbre, con lo que enseguida la adolescencia mental se adelantó a la adolescencia biológica. Venía de una infancia de soleada felicidad, y ella sostiene que niña, lo que se dice niña, nunca lo ha sido, si se pone a pensarlo en serio, y que eso encierra algo de maravilloso, porque con el paso de los años la vida la acerca al espíritu nunca infantil que ha sido de verdad, desde siempre.

-¿Y te ves de mujer mayor?

-Pues claro. Ya te digo que mayor he sido desde que era pequeña.

Fue musa jovencísima del Rastro, hizo socios entre los desorientados, y se tuteó con las tribus que iban y venían mucho a Londres, a pillar locura, y vestuario. Fundó Kaka de Luxe, y luego fue lideresa de los Pegamoides, y después inventó Dinarama, y todavía después Fangoria. De modo que Alaska no ha parado de dar tumbos sin moverse del éxito.

-¿Cuántas veces has triunfado?

-Pues bastantes veces, sí. Y en varios aspectos de mi vida, que a veces ni se ven. Me puedo morir tranquila. Y varias veces.

No sé yo si Alaska tiene una voz del mejor metal, para la canción, pero sí aúpa algo más raro y difícil, que es la voz propia, en el escenario y en la vida, la huella digital, el «yo» único, que es lo que acredita y sostiene al artista. Está entre el hit «Horror en el hipermercado», y el programa «Cine de barrio», que ahora presenta, con la bendición de Concha Velasco, que dice que Alaska es «una distinta». Alaska estuvo en el reparto de «Pepi, Luci, Bom, y otras chicas del montón», la gamberrada de la prehistoria de Almodóvar, y fue al «Un, dos, tres», a concursar, como pareja de El Fary, que ya era entonces El Fary, un solista de polígono, un talento desabrochado, algo así como una Barbra Streisand, pero en macho y bordando el flamenquito no difícil. Alaska, durante muchos años, arrastró a lo suyo a una peña gótica, casi fantasmal, que le imitaba hasta el alma de cardado. Si tienes imitadores, es que has llegado. Si tus canciones están el repertorio de los karaokes, es que has llegado, y además ya no te mueres nunca, porque el karaoke es un modo de inmortalidad.

-Yo creo que estar en el repertorio de un karaoke es una forma de eternidad, Alaska.

-Ah, mira, pues está bien eso. Y luego hay muchas formas de eternidad fatua. Ser un meme, una pregunta en el Trivial, en un crucigrama, una entrada en una enciclopedia...

-¿Por qué te han llamado muchas veces moderna, y nunca progre?

-Es normal. No es lo mismo, y la pana no es lo mío.

Empezó Alaska tocando la guitarra, en Kaka de Luxe, allá en el 1977, y enseguida se hizo jefa de la tribu del territorio de los modernos en un Madrid apasionado y apasionante, en la próspera ciudad loca, con menú de atrevimientos y postres de tóxica repostería. Cuando la golfemia de entonces probaba de todo exceso, Alaska se quedaba en casa, leyendo revistas de moda. Tiene un deneí donde pone Olvido Gara Jova, y una madre a la que reverencia, América, que juega al póker y un día le dio el voto a Rajoy.

-¿Me dices algo del panorama político?

-Como sostiene una canción de Dinarama, «no hay nada nuevo bajo el sol».

-¿Tienes algo en contra de la política?

-No tengo nada en contra, salvo que quieran imponerme su mediocridad.

En el karaoke de la eternidad ha colocado varios clásicos, y es suyo algún himno del verano del vivir, empezando o acabando por «A quién le importa». En sus primeras temporadas de famosa, consta Carlos Berlanga, un poeta de las modernidades, y también Nacho Canut, que aún hoy es vertebral en la biografía de faena de Alaska. Irrumpió dando la estampa de la punkie alegre, pero enseguida llevó lo suyo a un cruce de pop y descaro, entre la Nefertiti de la Puerta del Sol y una vampira de buen corpiño. Puso de moda el abalorio de tachuela, en la discoteca, y la revista del corazón como lectura de provecho. Cumplió de chica líder, y también de hechicera de show en el Madrid de Enrique Tierno Galván.

-¿Habrías sido Alaska en Barcelona?

-En la Barcelona de los 60, o los 70, incluso, sí.

Yo a Alaska la veo una figura clamorosamente madrileña. Y sospecho que ella lo suscribe. A las puertas de su casa, en órbitas de la Gran Vía, hay a veces romería de fans, que se paran ahí un rato, por compartir así un rato de la vida de la artista. Visitan así a Alaska, que no da visitas. A ella le gusta repetirme que «entertainment» es su oficio, y yo la veo como una Alaska que consta de varias Alaskas que hacen opinión, música, teatro, desmadre y lo que venga. Hasta le ha dado tiempo a casarse, pero en Las Vegas, que no sé yo si es aval de que se toma ese asunto muy en serio, o nada en serio.

-Decía un poeta canalla que «el amor es el resultado de un malentendido».

-No estoy de acuerdo. Se da el amor cuando parece imposible que existan los malentendidos.

La melena de Alaska fue la antorcha de la movida. Se salvó de los venenos leyendo revistas, y frecuentó el mal pidiendo otra copa de agua mineral. Iba a «Tómbola» para citar a Warhol, y ama a Raphael como a un novio de la infancia. Ahora está en el Teatro Calderón con «La Última Tourné», un retrato de aquellos cómicos del teatro de variedades que en la España de los 90 desaparecieron definitivamente entre falsa modernidad y cultura del pelotazo.

-Una provocación de Truman Capote dice que la mujer lo arregla todo yendo a la peluquería. ¿Qué te parece?

—Pues me encantaría que eso en mí se cumpliera. Pero no. Yo todo lo arreglo aislándome y quedándome sola por un tiempo.