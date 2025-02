Aitana: «Da miedo no cantar durante mucho tiempo»

El nuevo lanzamiento de Aitana es «Enemigos», un tema de cadencia muy sensual en colaboración con el grupo del momento en México, Reik, que habla sobre una relación tóxica de manual. El «single» tiene mimbres de canción del verano pandémico, pero el coronavirus ha impedido rodar un videoclip a tono (subidito) y la «triunfita» ha optado por una animación de estilo manga enfocada como una metáfora de estos tiempos, en la que una heroína derrota a un villano que ha silenciado la música. Ella misma nos lo cuenta desde su casa mientras se termina un vaso de leche con avena.

¿Grabó esta canción ya con la pandemia encima?

Mi parte la grabé hace más de un año , pero la tenía guardada porque sentía que le faltaba algo, que no estaba completa . Sentía que no era solo para mí, y cuando conocí a Reik pensé que con ellos podía sonar muy bien. Les pasé la canción a finales del verano pasado, pero como ellos sacaron su colaboración con Cali y el Dandee hubo que esperar un poco…, y entre una cosa y otra se ha ido retrasando hasta ahora.

¿La letra tiene algo de autobiográfico?

Supongo que cualquiera puede identificarse. Es una de esas historias en las que te das cabezazos contra la pared, pero te encanta y te sigues dando más y más cabezazos. Es la repetición de algo que sabes que no funciona . No podría relacionarlo con algo que haya vivido amorosamente, pero hay muchas situaciones así en la vida.

La trama del videoclip no tiene nada que ver con la letra, claro.

No, íbamos a grabarlo con Reik en marzo , aprovechando que venían de promoción. pero como ha ocurrido esto hemos tenido que adaptarnos . Por suerte conocía a Laia López, una ilustradora de Barcelona con la que hemos trabajado en el diseño.

¿Teme por el futuro de su profesión?

Más que miedo es preocupación, porque si hay qu e aplazar una gira un año por la salud de la gente, ni se piensa. Hay que hacerlo. Yo no me quedaría tranquila sin saber si un concierto mío puede ser un foco de contagio. El vídeo cuenta metafóricamente lo que está pasando. Sí que da miedo que pase mucho tiempo sin dar conciertos en directo , y además yo ahora mismo no sé cuándo voy a poder posponer los que tengo en agenda. Durante estas semanas he seguido la evolución de los acontecimientos, pensando en alternativas. Lo más factible es aplazarlos a 2021 , eso es lo que yo creo. Pero estamos a la espera de que el Gobierno decrete la causa de fuerza mayor para poder hacerlo de una manera correcta. Yo no puedo tomar esa decisión de forma unilateral, porque hay contratos firmados.

¿Qué está haciendo en este confinamiento?

Sobre todo componer , ya estoy terminando mi segundo disco y estoy súper contenta. No saldrá hasta finales de año , porque falta grabar las voces y todo lo demás. Por lo demás, estoy haciendo ejercicio , estudiando el teórico del carnet de conducir, y estoy tomando clases de historia por FaceTime con mi profesor de bachillerato, Albert. Me apetecía refrescarme la memoria, y aprovechar para culturizarme un poco más, que también es importante.

¿Habrá que esperar mucho para más canciones nuevas de Aitana?

No, iré sacando más cosas este verano , la primera es otra colaboración que ya puedo anunciar, con Piso 21 .