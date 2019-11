El agridulce 74 cumpleaños de Neil Young: fichado por Amazon, pero vetado en EE.UU por fumar cannabis El artista, que siempre ha luchado contra el poder de las grandes corporaciones, defiende ahora el servicio Amazon Music. Mientras, las leyes de Trump le dificultan la nacionalidad estadounidense por su consumo de marihuana

Neil Young, eterno militante de la justicia social y luchador contra los grandes poderes económicos y corporativos, cumple este martes 74 años convertido en imagen de marca de Amazon Music. La calidad de sonido de este portal de streaming parece haber convencido al artista canadiense, que lleva casi una década luchando por la mejora en los sistemas de reproducción de música.

En 2012, Young anunció el lanzamiento de Pono, un reproductor digital de alta definición que sería lanzado el año siguiente junto a una tecnología de conversión digital a analógico. El nuevo dispositivo, explicaba Young, «presenta las canciones tal como suenan durante las sesiones de grabación», y contaba con el respaldo de Warner Music Group, Universal Music Group (que acababa de absorber a EMI) y Sony Music, que se comprometieron a convertir sus catálogos en archivos digitales de alta resolución. Sin embargo, el proyecto fue un fracaso y no llegó a ponerse a la venta.

Hace dos años, el músico canadiense volvió a la carga retirando su catálogo de todos los portales de streaming y subiéndolo a su web personal en alta resolución y de forma gratuita, como forma de protesta contra las grandes compañías, a las que acusaba de bajar la calidad del sonido de la música a lo largo de la cadena de distribución. «El streaming ha terminado para mí. Espero que mis fans estén bien con esto. No se trata del dinero, a pesar de que mis ganancias (al igual que la de otros artistas) se redujeran dramáticamente por los malos acuerdos hechos sin mi consentimiento. Se trata de la calidad del sonido. No necesito que mi música sea devaluada a la peor calidad en la historia de la difusión u otra forma de distribución. No me siento bien permitiendo que eso sea vendido a mis fans. Es perjudicial para mi música. Para mí, se trata de hacer y distribuir música que las personas puedan escuchar y sentir. Apoyo eso. Cuando la calidad regrese, le daré otro vistazo. Nunca digas nunca».

Este mismo año, publicó el libro «To Feel The Music: A Songwriter’s Mission to Save High-Quality Audio» («Sentir la Música: la misión de un compositor para salvar el audio de alta calidad»), «la verdadera historia de la búsqueda de Neil para devolver el audio de alta calidad a los amantes de la música».

Esa historia parece haber terminado ahora tras el lanzamiento del sistema de alta calidad de sonido de Amazon Music, portal de streaming que ha fichado al propio Young para publicitarse. «He esperado que surgiera algo así durante treinta años», dice el músico. «Lo que Amazon ha hecho va a conseguirlo, va a facilitar el resurgimiento de la calidad de sonido. Ahí es donde está el alma del sonido, el sentimiento al escucharlo. En el proceso de grabación hay siempreun determinado ambiente, una atmósfera en el estudio, ahí es donde está la magia. Capturar eso es lo que yo quiero, quiero que todos mis discos suenan así en el entorno digital».

Otros servicios de reproducción en streaming similares, como Tidal y Deezer, tambéin ofrecen suscripciones de alta calidad de sonido, pero Spotify asegura que «no es una prioridad» para ellos.

Sin nacionalidad estadounidense, por porrero

Young nunca ha ocultado su afición al cannabis, y no iba a cambiar aunque su ciudadanía estadounidense dependiese de ello. El artista lleva ya un tiempo tramitándola, pero ahora se enfrenta a un retraso en su solicitud por haber respondido con la verdad a una pregunta sobre su consumo de marihuana en uno de los tests de la Administración Trump. Aunque la planta ya es legal en más de una decena de estados (con fines medicinales en su mayoría, y recreativos en unos pocos), el compositor canadiense, que en principio ya había pasado la prueba para obtener la ciudadanía estadounidense, ahora ha visto cómo le convocan a otra vista «debido a mi consumo de marihuana y a que algunas personas que fuman pueden tener un problema (de adicción)», como él mismo ha explicado.

El músico ha tenido que acatar el hecho de que la actual ley diga que «un solicitante que esté involucrado en ciertas actividades relacionadas con la marihuana puede carecer de GMC (buen carácter moral); y si se descubre, habrá violado la ley federal incluso si dicha actividad no es ilegal según el estado de las leyes extranjeras aplicables». Mientras espera la resolución judicial, Young ha lanzado un comunicado de respuesta al texto legislativo que no podría ser irónico: Sinceramente, espero haber exhibido un buen carácter moral y poder votar en conciencia a Donald Trump y sus otros candidatos estadounidenses. Todavía soy canadiense; no hay nada que pueda quitarme eso. Pero yo vivo aquí abajo, pago impuestos aquí abajo, mi hermosa familia está aquí abajo, todos son estadounidenses, así que quiero dar mi opinión».