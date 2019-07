FIB 2019 Horarios, conciertos y escenarios del FIB 2019 Toda la información para disfrutar al máximo del 25º aniversario de Festival Internacional de Benicásim, que se celebra del 18 al 21 de julio

El camping del recinto de festivales de Benicásim ya está a rebosar de gente dispuesta a pasarlo en grande con la nueva edición del FIB, que este año celebra su 25º aniversario, y que del jueves al domingo hará vibrar al público con artistas como Lana del Rey, Kings of Leon y Vetusta Morla.

JUEVES 18

Escenario Carrefour

19:40-20:20 h. Novio Caballo

20:40-21:20 h. Fontaines D.C.

21:40-22:30 h. Marina

23:00-00:00 h. Kodaline

00:30-01:30 h. Action Bronson

02:00-03:30 h. Fatboy Slim

Escenario South Beach Pool Party

20:00-21:00 h. Queens In The North DJs

21:00-22:30 h. Toribio y Delito DJs

22:30-00:00 h. Miqui Brightside (DJ set)

00:00-01:30 h. Rocío Saiz

01:30-03:00 h. Nando Costa

VIERNES 19

Lana del Rey

Escenario Las Palmas-Radio 3

19:50-20:30 h. The Big Moon

21:00-21:50 h. Superorganism

22:10-23:00 h. The Hunna

23:30-00:30 h. The 1975

01:00-02:30 h. Lana del Rey

03:00-04:00 h. Gorgon City (Live)

Escenario Carrefour

19:30-20:00 h. Artista Carrefest

20:20-21:00 h. The Blinders

21:30-22:30 h. Yellow Days

23:00-00:00 h. Gerry Cinnamon

00:30-01:30 h. La M.O.D.A.

02:00-03:00 h. Krept X Konan

03:15-05:15 h. Totally Enormous Extinct Dinosaurs (DJ set)

Escenario Thunder Bitch

20:00-20:40 h. Barny Fletcher

21:00-21:45 h. Bifannah

22:05-22:50 h. Gus Dapperton

23:10-23:55 h. Monterrosa

00:15-01:00 h. Mavi Phoenix

01:15-03:15 h. OR:LA

03:30-05:30 h. Ochoymedio DJs

Escenario South Beach Pool Party

20:00-21:00 h. Esto No Es Kansas DJs

21:00-22:30 h. Fiesta Exilio

22:30-00:00 h. Brizboy

00:00-01:30 h. Miss Deep'in

01:30-03:00 h. Carlos Bru

01:30-03:00 h. Rocket DJ

SÁBADO 20

Escenario Las Palmas-Radio 3

19:40-20:10 h. Kokoshca

20:30-21:20 h. You Me At Six

21:40-22:30 h. Blossoms

23:00-00:30 h. Kings Of Leon

01:00-01:45 h. AJ Tracey

02:00-04:00 h. Bakermat

Escenario Carrefour

19:30-20:00 h. Artista Carrefest

20:20-21:00 h. Peaness

21:30-22:30 h. Belako

23:00-00:00 h. Jess Glynne

00:30-01:30 h. Klangkarussell

02:00-03:00 h. Joakim

03:15-05:15 h. Bawrut

Escenario Thunder Bitch

20:00-20:40 h. Alien Tango

21:00-21:35 h. Sea Girls

22:05-22:50 h. La Zowi

23:10-00:00 h. Carolina Durante

00:15-01:35 h. Project Pablo

01:45-03:15 h. Cora Novoa

03:30-05:30 h. Buenavista + Perotutehasvisto + Fuego DJs

Escenario South Beach Pool Party

20:00-21:00 h. Cheries DJs

21:00-22:30 h. César Andión (Special 90s set)

22:30-00:00 h. Intronauta DJ

00:00-01:30 h. El Goma

01:30-03:00 h. DJ Pegatas

01:30-03:00 h. Wisemen Project

DOMINGO 21

Escenario Las Palmas-Radio 3

19:50-20:30 h. Disco Las Palmeras!

21:00-21:50 h. Cherry Glazerr

22:20-23:10 h. George Ezra

23:40-00:40 h. Franz Ferdinand

01:10-02:30 h. Vestusta Morla

03:00-04:00 h. Hot Dub Time Machine

Escenario Carrefour

20:15-21:00 h. Cariño

21:30-22:30 h. Soleá Morente & Napoleón Solo

23:00-00:00 h. Ezra Furman

00:30-01:30 h. Octavian

02:00-03:00 h. Black Lips

03:15-05:15 h. Fjaak (DJ set)

Escenario Thunder Bitch

20:00-20:40 h. Sundown Wolves

21:00-21:45 h. Paigey Cakey

22:00-22:50 h. Cupido

23:10-00:00 h. Mueveloreina

00:15-01:35 h. CC:Disco!

01:45-03:15 h. DJ Seinfeld

03:30-05:30 h. Edgar Kerri + Mygal X (Cha Chá Soundsystem) + Miqui Brightside DJ Set

Escenario South Beach Pool Party

20:00-21:00 h. Optigan1

21:00-22:30 h. Helsinkipro DJs

22:30-00:00 h. Vitala

00:00-01:30 h. Nat Vegas

01:30-03:00 h. La Rosa Narcótica

01:30-03:00 h. Oscarmina + Käfer