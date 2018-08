14 heridos en un concierto de Backstreet Boys en Oklahoma

Se han contabilizado 14 heridos tras caerse una estructura metálica en un concierto al aire libre de los Backstreet Boys. La «boyband» se encontraba de gira en Oklahoma cuando las inclemencias del tiempo impidieron que se celebrara el concierto.

El personal de seguridad se encontraba evacuando a los fans que habían acudido al encuentro de la mítica banda cuando la lluvia y el fuerte viento de 113-128 km por hora derribaron una estructura metálica en la entrada del concierto sobre los asistentes.

Las personas afectadas fueron atendidas por el personal sanitario y trasladadas a hospitales cercanos. Dos de ellas ya han recibido el alta.

El WinStar World Casino and Resort, el lugar donde se celebraba el concierto, dijo a través de un comunicado que habían pedido a los espectadores que buscaran refugio de la tormenta alrededor de las 5 de la tarde hora local, después de que se detectaran rayos a poca distancia del espectáculo. A pesar de las advertencias «unos 150 asistentes que estaban haciendo cola para el concierto de Backstreet Boys las desatendieron».

A través de la red social Twitter, la banda estadounidense comunicó que se cancelaba el concierto debido al accidente y que harían lo posible por reprogramarlo: «No queremos poner a nuestros fans en peligro y debido al clima de esta noche y las lesiones de antes, hemos decidido cancelar el espectáculo e intentaremos reprogramarlo. ¡Lo más importante es que todos lleguen a casa de forma segura y os veremos a todos muy pronto!»

We never want to put our fans in harm's way and with tonight’s weather and the injuries from earlier, we have decided to cancel the show and will attempt to reschedule. The most important thing is for everyone to get home safely and we will see you all very soon!