Más de 12.000 'cowboys' vibran con el Huercasa Country Festival El festival de Riaza vivió ayer su primera jornada en torno a la cultura americana, con la actuación de bandas como Jason Scott & The High Heat y Myron Elkins

Más de 12.000 fans venidos de toda Europa celebran en Riaza (Segovia) del 18 al 20 de julio la décima edición del Huercasa Country Festival, que se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes de la música de raíces. «Un cartel cuidado, el entorno rural como escenario, una experiencia cómoda y cercana que sigue apostando por los detalles, la honestidad y el respeto por el entorno», explican sus promotores.

Bea Camiña, portavoz del festival, explica a ABC que «hay bastante público que nos llega de otros festivales europeos, ya que Huercasa es ya un evento de referencia en Europa. Este año ha venido gente de toda España y, especialmente, de Francia, Alemania, Austria e Italia. Este año se superará con creces los 12.000 asistentes de la pasada edición».

En esta edición, el cartel incluye figuras clave de la música americana, nuevos talentos y propuestas cuidadosamente seleccionadas que conectan con la esencia del festival. El viernes 18 de julio, el campo de fútbol Las Delicias volvió a abrir sus puertas con una jornada de raíces, guitarras y emociones fuertes. Desde Oklahoma llegó Jason Scott & The High Heat. Le siguió Myron Elkins, la joven promesa del country rock que dejó huella en su última visita a Huercasa y que ahora aterriza con nuevo disco bajo el brazo: 'Nostalgia For Sale'.

A continuación, el escenario recibió a Twanguero, alter ego de Diego García, virtuoso de la guitarra y creador de un estilo propio que mezcla western, surf, flamenco y folk latino con una ejecución impecable. El broche lo puso Son Volt, liderado por Jay Farrar, pionero del alt-country y referente indiscutible de la americana contemporánea, con un directo sobrio y magnético.

The Jayhawks

Este sábado, el festival vivirá su jornada más ambiciosa, con The Jayhawks, que vuelven a Huercasa una década después de cerrar la primera edición, reafirmando su estatus como una de las bandas más queridas del alt-country; The War and Treaty, con su mezcla de góspel, soul, folk y una fuerza escénica desbordante; y Rob Leines, que aportó su potente sonido sureño y sus historias de asfalto y trabajo físico. La programación del sábado la completa Germán Salto, que presentará en formato ampliado su 'Country Thunder Revue', creada específicamente para esta edición del festival, y Al Dual, guitarrista murciano considerado uno de los máximos exponentes europeos del rockabilly y el sonido vintage norteamericano.

El escenario Harvest, dentro del recinto y al atardecer, acogerá los conciertos de The Barroom Buddies Band, desde Barcelona, con versiones del outlaw country y un espíritu festivo impecable; w, con su mezcla de power pop y alma americana; y Jodie Cash, una de las voces más reconocidas del country en España, con una propuesta que combina actitud y tradición.

Por otro lado, la Plaza Mayor de Riaza se ha convertido un año más en el corazón del festival durante la mañana del sábado, con dos conciertos gratuitos: Noel McKay & The Spanish Cowboys, que traerán su folk narrativo tejano, y Juáner Domínguez, habitual del circuito alternativo madrileño con su mezcla de 'spoken word', canción de autor y honestidad escénica. Ambas actuaciones son acompañadas de una sesión de 'country line dance', abierta al público, que llenó la plaza de pasos sincronizados, espíritu festivo y ese sabor americano que ya es tradición en Huercasa.

Mañana domingo, como broche final, la plaza volverá a convertirse en una gran pista de baile con una nueva sesión de 'country line dance' para despedir el festival.

«Esta edición hemos contabilizado la inscripción de decenas de familias con más de 300 niños», explican los organizadores. De hecho el recinto del festival ha contado también con la zona Pioneertown, pensada para los más pequeños. Inspirada en los antiguos poblados del Oeste, este espacio incluye una selección especial de actividades que han marcado estos diez años de festival, con una mezcla de las propuestas más aplaudidas por el público familiar. «Todo pensado para que los más pequeños también vivan Huercasa a su manera. Una forma de disfrutar en familia del entorno rural, la vida activa y los valores de una alimentación y ocio saludables», subrayan.