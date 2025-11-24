Suscríbete a
Mumford & Sons y su folk rock alternativo vuelan alto en su regreso a los escenarios

El Palau Sant Jordi de Barcelona disfrutó de lo lindo con la única parada española de su gira 'The tour before the tour' donde presentaron las canciones de su nuevo disco, 'Rushmore', y anunciaron uno nuevo para febrero

La cancelación de uno de los miembros de la banda por recomendar un libro anti 'woke'

Mumford & Sons en directo en Zurich el pasado día 20
Mumford & Sons en directo en Zurich el pasado día 20 efe

Carlos Sala

Barcelona

¿Puede una gira servir para presentar canciones que nadie escuchará hasta dentro de cinco meses? En principio, sí, al menos eso es lo que han hecho Mumford & Sons, el grupo británico que llevó a las masas el folk pop alternativo de principios de ... los 2000 con su banjo y melodías tradicionales, y que ahora regresan en busca de recuperar su mojo. En su gira 'The tour before the tour', (la gira antes de la gira), juntan sus grandes éxitos con sus nuevas composiciones, con nuevo álbum para febrero. Y es indudable que ponen todo su sudor y esfuerzo para seguir siendo relevantes.

