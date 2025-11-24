Mumford & Sons y su folk rock alternativo vuelan alto en su regreso a los escenarios

¿Puede una gira servir para presentar canciones que nadie escuchará hasta dentro de cinco meses? En principio, sí, al menos eso es lo que han hecho Mumford & Sons, el grupo británico que llevó a las masas el folk pop alternativo de principios de ... los 2000 con su banjo y melodías tradicionales, y que ahora regresan en busca de recuperar su mojo. En su gira 'The tour before the tour', (la gira antes de la gira), juntan sus grandes éxitos con sus nuevas composiciones, con nuevo álbum para febrero. Y es indudable que ponen todo su sudor y esfuerzo para seguir siendo relevantes.

Tiene mérito convertir a 18.000 personas en colegas de mesa en una taberna irlandesa, pero así arrancó el concierto de Mumford & Sons en el Palau Sant Jordi, con esa proximidad, ese compañerismo arcano, arropado en viejas historias y épicas canciones de bienaventuranza y amor. ‘Run together’ abrió el fuego con las guitarras rítmicas gobernando la melodía y los apuntes folklóricos del banjo y el violín poniendo la nota de color. «¡Hola¡», gritaban de buenas a primeras, antes de interpretar ‘Babel’ y demostrar que el folk rock no es solo un estilo que se puso de moda en la primera década del siglo XXI, sino que va más allá. O al menos busca ir más allá.

En el tercer corte ya presentaban una canción nueva, ‘Rubber band man’, recuperando su sonoridad de siempre en un medio tiempo con su registrado increscendo épico que los convirtió en fenómenos mundiales. Si funciona, por qué cambiarlo. Y por eso siguieron con ‘Little lion man’, uno de sus mayores y primeros éxitos, para demostrar que el tiempo pasa, pero no para ellos. Habrá quien piense que en sus canciones hay demasiados gritos euforizantes, demasiada épica embotellada, demasiado ohhhh ohhhss y Ahhh ahhhs, pero a quien le gusta, le gusta muchísimo. Eso quedó clarísimo en el concierto. Quién va a quejarse.

El concierto presentaba un lleno absoluto. Y no había tiempo para pausas, ni para tonterías, sólo tres músicos y sus acompañantes intentando interpretar el repertorio con la pasión y vigor suficiente para empujar al público a volverse a enamorar de ellos. ‘Hopeless wonderer’ fue una demostración del poderío vocal de Marcus Mumford entre el apoteosis rítmico de una canción que invita a subirte a un caballo y correr hacia el fin del mundo.

Aquí se detuvo el concierto para dejar que el vocalista tomase el aire. ‘Gracias a todos los que vinieron la primera vez que pasamos por aquí y gracias a los nuevos que nos acompañan hoy’, dijo Ben Lovett, el teclista, pero parecía clarísimo que el público era el mismo. Mientras, el cantante se subía a la batería para interpretar ‘Lover of the light’, donde la sección de vientos robó el protagonismo y por unos segundos gobernó la fanfarria y el estrépito. El teclista mandó al respetable a levantar los brazos y aplaudir y así hicieron todos porque en los conciertos de folk rock los fans son sumamente obedientes. ¿La prueba? Acto seguido, Mumford & Sons pidieron que todos encendiesen las luces de los móviles y así hicieron y la imagen que se creó fue tan hermosa y emotiva que la balada ‘Believe’ pareció mucho mejor de lo que era.

Le siguió el rock clásico, sureño y honky tonk de ‘Truth’. Marcus Mumford es un vocalista completo, un ‘frontman’ al estilo Chris Martin, un auténtico roba escenas y el absoluto gurú del grupo. ‘Hace mucho que no tocábamos y no nos queremos volver a marchar. Por eso hemos escrito un montón de canciones. En marzo publicamos ‘Rushmere’ y en febrero presentaremos nuestro nuevo disco, ‘Price factor’’, dijo ante la alegría del público, que escuchó embelesado los acordes tranquilos de ‘Here’, la canción inédita de su próximo disco.

Aquí acabó la primera parte del espectáculo, para retomarlo en un pequeño rectángulo en el centro de la pista y comenzar una sección más íntima y acústica. La decoración del show es muy sencilla, con luces y símbolos cayendo del techo con espíritu casi navideño. Y con la particularidad de que las grandes pantallas tienen un protagonismo mínimo y aparecen y desaparecen entre canción y canción. Con ‘Guiding light’ volvió la nostalgia y la esperanza por un futuro mejor, con el público cantando la letra como si fuera una carta de amor que alguien les hubiese escrito en su juventud.

Entonces sucedió la anécdota de la noche, cuando pidieron que alguien del público subiera a traducirles. Marta, de las Islas Canarias, apareció para interpretar en español lo que decía el cantante. «Les encanta venir a España. Les encanta todo de España, menos los futbolistas», dijo Marta, lo que despertó algunos abucheos. Después deseó suerte en los mundiales, mientras preguntaba quién había venido desde fuera de Barcelona. Resultó que la mitad del público venía de otras partes de España, lo que explicaba en cierta manera el lleno absoluto.

Con ‘White Blank Page’, del disco ‘Sigh no more’ regresaron al escenario grande y al folk acelerado y la épica del «ahhhs y ohhhs» que los ha hecho famosos. Las armonías vocales tomaron el protagonismo con letras simples, aulladas y poderosas, que crean comunidad. Con ‘Ditmas’ regresaron al rock alternativo y anfetamítico pensado para grandes estadios, con el cantante corriendo por la platea ante la feliz estupefacción del público, que lo veía ir y venir por todo el estadio. Acabó en la pista, bailando con todo el mundo, dejándole pasar muy obedientemente. El público de Mumford and Sons es muy educado.

Con ‘The cave’ y ‘Roll away your stone’ recuperaron su lado country rock que los ha hecho gigantes también en Estados Unidos y que acabó por todo lo alto con el público saltando como si no hubiese mañana. Las guitarras afiladas volvieron acto seguido, con el espíritu de Springsteen, para cerrar el concierto antes de los bises con ‘The Wolf’, que dejó paso a unas espectaculares pirotecnias cayendo del techo.

El concierto ya estaba en su recta final. Había pasado una hora y media, pero parecían minutos. El trío regresó al escenarios entre gritos de ¡oe oe oe! No era eso lo que querían. Pidieron absoluto silencio para interpretar la balada tradicional ‘Timshel’, los tres juntos, con una única guitarra. Aquí dejaron subir a un fan que llevaba una pancarta que ponía: «dejadme cantar una canción con vosotros». Y decidieron hacer un homenaje a The Boss con una versión susurrada de ‘I’m on fire’.

Era hora de las despedidas y lo hicieron, como no podía ser de otra manera, con la canción que los convirtió en estrellas, ‘I Will Wait’. Se notaba que el público la esperaba y cuando llegó el estruendo fue apoteósico. Los gritos del estribillo se oyeron en Valencia por lo menos. No había tiempo para más. Su nuevo tema, 'Conversation with my son (gangsters & angels)' sonó insustancial. Ya estaba el trabajo hecho y el público feliz.

El concierto acabó como había arrancado, con el público volcado y la excitación a flor de piel. Lejos queda aquel 2009 cuando se presentaron al mundo subidos al tren de la fiebre por el nuevo folk rock alternativo de Arcade Fire o The Lumineers. Los británicos han sabido superar las modas y ahora quieren llegar a los 20 años de carrera convertidos en una entidad propia. La personalidad en directo la tienen. Ahora sólo falta que encuentren las canciones adecuadas.