Muestra de Cine de Lanzarote: el reto de llevar las historias lejos de la pantalla

'La conferencia de los pájaros', de Amin Motallebzadeh, se alzó con el galardón a mejor largometraje de la 15ª edición, en la que se celebraron más de 70 actividades

Javier Fuentes Feo: «Hemos revisado lo que puede ser un festival de cine en la época de las grandes plataformas digitales»

Lucía Salas, Violeta Kovacsics, Buski Cuberlo, Antonio Martín, Amin Motallebzadeh, Elena Azzedín y Javier Fuentes Feo, en la gala de clausura de la 15º Muestra de Cine de Lanzarote

Fernando Muñoz

Hay un momento, hacia el final de la gala de clausura de la 15ª Muestra de Cine de Lanzarote, en el que Javier Fuentes Feo, su director, pide al público un reconocimiento para el equipo que ha hecho posible el milagro de celebrar un ... evento así en los márgenes de los márgenes. Un aplauso no para el director, tampoco por los ganadores, sino para los que cargan cajas, revisan subtítulos y resuelven averías presupuestarias con ingenio de aljibe. La coqueta y cuidada sala del centro cultural El almacén, de Arrecife, se llena de aplausos durante casi dos minutos. Dos minutos enteros. En la era de TikTok eso equivale a una eternidad geológica. Y ahí, precisamente ahí, late el valor de una Muestra de Cine que durante el mes de noviembre hace que las historias se escapen de la pantalla grande y se extiendan por toda la isla de Lanzarote.

