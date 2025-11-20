Suscríbete a
ABC Cultural

Decíamos ayer

Las otras muertes de Franco

Decíamos ayer

En plena Guerra Civil, varios diarios del bando republicano, entre ellos el ABC de Madrid, difundieron la noticia de que el general había sido asesinado por un guardia civil

Las joyas perdidas de la Corona

Estado en el que quedó el automóvil en el que viajaba Franco en agosto de 1935
Estado en el que quedó el automóvil en el que viajaba Franco en agosto de 1935 ALMARAZ
Mónica Arrizabalaga

Mónica Arrizabalaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Murió en la cama a los 82 años, tras una larga agonía, tal día como hoy hace medio siglo. Todo español lo sabe. Aunque no tantos conocen que a Francisco Franco lo dieron por muerto casi cuarenta años antes y en estrambóticas circunstancias. El ... 4 de octubre de 1936, solo tres días después de que el general fuera investido como jefe del Estado español por la Junta de Defensa Nacional del bando sublevado, el ABC de Madrid –incautado por el Gobierno de la República durante la Guerra Civil– publicó la sorprendente noticia de que Franco había sido asesinado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Mónica Arrizabalaga

Redactora especializada en arqueología y patrimonio. Autora de 'España, la historia imaginada' (Espasa) y coautora, junto con Federico Ayala, de 'La Gaceta olvidada' (Libros.com).

Mónica Arrizabalaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app