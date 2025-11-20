Las otras muertes de Franco

Murió en la cama a los 82 años, tras una larga agonía, tal día como hoy hace medio siglo. Todo español lo sabe. Aunque no tantos conocen que a Francisco Franco lo dieron por muerto casi cuarenta años antes y en estrambóticas circunstancias. El ... 4 de octubre de 1936, solo tres días después de que el general fuera investido como jefe del Estado español por la Junta de Defensa Nacional del bando sublevado, el ABC de Madrid –incautado por el Gobierno de la República durante la Guerra Civil– publicó la sorprendente noticia de que Franco había sido asesinado.

La nota de la agencia Febus remitía a la Delegación de Guerra y afirmaba que las «radios facciosas» habían confirmado la noticia. «Un radiotelegrafista de Torrevieja ha captado el siguiente radio, emitido por Radio Castilla (Burgos), a las diez y media de la noche: «Un teniente de la Guardia Civil, traidor a la Patria, que no supo sacrificar su familia, dio muerte a nuestro caudillo, el general Franco»», señalaba la información recuadrada en la página 9 de la edición de la mañana. En un último párrafo, añadía que Radio Coruña había transmitido una nota biográfica del «exgeneral», «diciendo que era su necrológica».

Otros diarios republicanos también se hicieron eco de este rumor sobre el asesinato de Franco, que había sido difundido por primera vez por 'La Libertad'. Según este periódico, el general había muerto en Tánger, en casa de un doctor falangista, después de haber sido abatido a tiros por un vengativo guardia civil. «Dícese que Franco ordenó equivocadamente administrar una fuerte dosis de ricino a la esposa» y que «esta señora abortó y falleció». Por esta razón, explicaba el diario, el teniente había buscado a Franco y le había disparado en varias ocasiones con su pistola. Herido de gravedad, el general había sido trasladado a Tánger para ser operado de urgencia y había fallecido poco después. La información añadía, incluso, que el cadáver había sido embalsamado y trasladado después a Tetuán.

«Los fascistas desmienten el rumor, pero se les ve profundamente apenados», aseguraba 'La Libertad'. Sin embargo, lejos de mostrarse afligido, el general Queipo de Llano ironizó días después sobre esta 'fake-news' en una alocución en Radio Sevilla. «Es que me pasan cosas extraordinarias. Figúrense ustedes que hoy he comido con un cadáver sentado a mi izquierda», se rió tras reunirse con Franco en Burgos.

Página 9 de la edición del ABC de Madrid del 4 de octubre de 1936 ABC

Para el escritor Gonzalo Santonja, quien en su artículo 'Si te dicen que caí' analizó la manipulación informativa en torno al asesinato de Federico García Lorca, el bulo anecdótico sobre Franco «quizá sea el más estupendo de toda la guerra». El muerto, que aún viviría muchos años, tenía 'baraka', como recordaba Fernando Díaz-Plaja en su 'Anecdotario de la Guerra Civil'. En 1916, estuvo a punto de morir tras ser herido de gravedad en una rafia cerca de Ceuta y en agosto de 1935 salió ileso de un accidente de tráfico que pudo costarle la vida.

Franco, que por entonces estaba al frente del Estado Mayor Central del Ejército, había emprendido un viaje a Asturias junto con su esposa, Carmen Polo, en un coche conducido por un mecánico, sargento de ingenieros. A las doce y media de la mañana del 22 de agosto, cuando se encontraban a la altura del kilómetro 201, en el término de Pelabravo, el automóvil se cruzó con dos ciclistas que «seguramente aturdidos ante las señales dadas por el coche se metieron encima, resultando atropellados», según la crónica de ABC.

Uno de los ciclistas, de 24 años, murió en el acto y el otro, de 26, resultó herido muy grave. Ambos eran obreros del campo que se dirigían a buscar trabajo. Al intentar esquivarles, el chófer dio un enorme patinazo, se salió de la carretera y volcó. Sus ocupantes tuvieron que salir por las ventanillas. Carmen Polo y el chófer sufrieron heridas leves y Franco «resultó milagrosamente ileso» de un accidente que pudo cambiar la historia de España.