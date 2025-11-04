Muere el trabajador rescatado tras el derrumbe de una parte de la Torre dei Conti en Roma

Un trabajador rescatado de los escombros de una torre medieval de Roma que colapsó parcialmente falleció el martes tras ser hospitalizado, informaron medios italianos citando fuentes médicas.

El trabajador, identificado como Octay Stroici, de 66 años y nacionalidad rumana, quedó atrapado en los escombros ... después de que parte del interior de la Torre dei Conti colapsara junto con una sección de la fachada.

Stroici se mantuvo consciente durante las más de 11 horas de rescate antes de ser ingresado al hospital en condición crítica, según el Ministerio de Relaciones Exteriores rumano.

Fue internado con paro cardiorrespiratorio y se hicieron intentos de reanimación durante más de una hora, dijo el hospital Umberto I a la agencia noticiosa Ansa.

«Pese a esto, la actividad cardíaca espontánea no pudo ser restaurada», y su «muerte fue declarada a las 00H20 (23H20 GMT de lunes)», agregó el hospital.

El derrumbe ocurrido el lunes provocó una densa nube de humo blanco y dejó escombros en la calle.

La torre, que estaba siendo renovada, se encuentra en una zona muy transitada, junto al Foro Imperial y cerca del Coliseo, el más visitado de Italia.

Otros tres trabajadores que se encontraban dentro del monumento fueron evacuados. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, indicó un portavoz de los bomberos.

El alcalde de Roma y el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, acudieron al lugar mientras los bomberos acordonaban la calle.

Un reportero de la AFP presenció un segundo colapso parcial en la torre justo antes de las 13H00.

Los bomberos accedieron a las ventanas de la torre con grúas y desplegaron un dron para realizar una inspección.

Uno de los trabajadores evacuados dijo que logró escapar por un balcón.

«No era seguro. Solo quiero irme a casa», dijo el hombre, quien se identificó como Ottaviano y dijo tener 67 años, aún cubierto de polvo blanco.

La Torre dei Conti, una torre que data de principios del siglo XIII, estaba siendo restaurada con fondos de la Unión Europea.