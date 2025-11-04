Suscríbete a
ABC Cultural

Muere el trabajador rescatado tras el derrumbe de una parte de la Torre dei Conti en Roma

El trabajador, identificado como Octay Stroici, de 66 años y nacionalidad rumana, quedó atrapado en los escombros y se mantuvo consciente durante las más de 11 horas de rescate antes de ser ingresado al hospital en condición crítica

Se derrumba parte de la Torre dei Conti en Roma durante su restauración: hay un trabajador atrapado

La Torre dei Conti de Roma se derrumba parcialmente durante su renovación, hiriendo a un trabajador.
La Torre dei Conti de Roma se derrumba parcialmente durante su renovación, hiriendo a un trabajador. efe

AFP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un trabajador rescatado de los escombros de una torre medieval de Roma que colapsó parcialmente falleció el martes tras ser hospitalizado, informaron medios italianos citando fuentes médicas.

El trabajador, identificado como Octay Stroici, de 66 años y nacionalidad rumana, quedó atrapado en los escombros ... después de que parte del interior de la Torre dei Conti colapsara junto con una sección de la fachada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app