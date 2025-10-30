Suscríbete a
El monje que rescató los bailes medievales

Se publica la obra clave del padre Gregori Estrada, musicólogo que dedicó medio siglo a estudiar las danzas recogidas en el 'Llibre Vermell de Montserrat'

El padre Gregori Estrada
Pep Gorgori

Barcelona

Incluso siendo ya nonagenario, el padre Gregori Estrada se empeñaba en ponerse de pie para enseñar pasos de baile a quienquiera que le hiciese una consulta sobre el manuscrito al que dedicó medio siglo de estudio minucioso: el 'Llibre Vermell de Montserrat'. Guiado por su ... intuición y apoyado en una rigurosa investigación musicológica, Estrada trabajó hasta su muerte, en 2015, tratando de descifrar ese códice del siglo XIV que debe su nombre, «libro rojo», al color de las cubiertas que le colocaron durante una restauración siglos ha. El fruto de su trabajo ha visto, por fin, la luz gracias a la dedicación del musicólogo Martí Beltrán, que ha puesto orden a los apuntes y borradores del Estrada para poderlos dar a imprenta. «Es el trabajo más detallista que se ha hecho hasta ahora sobre el Llibre Vermell», asegura Beltrán. El resultado lo publican la editorial Tritó y Publicaciones de la Abadía de Montserrat, en versión trilingüe (catalán, castellano e inglés) y lleva por título 'El Llibre Vermell de Montserrat, estudio y transcripción de los cantos y las danzas'.

