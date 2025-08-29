La 'Mona Lisa' de los manuscritos medievales sonríe al mundo en Chantilly

«Este libro ocupa un gran lugar en la historia del arte; me atrevo a decir que no tiene rival». Enrique de Orleans, duque de Aumale (1822-1897), reunió una de las mejores colecciones bibliográficas de Francia, pero entre los más de 1.500 ... libros antiguos que atesoró en su castillo de Chantilly había uno que apreciaba especialmente. Lo había adquirido en Génova en 1856 por 18.000 francos. Hoy se considera a 'Las muy ricas horas del duque de Berry' como 'La Mona Lisa' de los manuscritos medievales por sus exquisitas 121 miniaturas, su innovadora combinación de escenas cortesanas con una obra devocional y su detallado reflejo de la vida en tiempos de su promotor, el príncipe francés Juan de Berry (1340-1416).

En su testamento, el duque de Aumale prohibió que este prodigio de la iluminación del siglo XV fuera expuesto fuera del majestuoso 'château' cercano a París que lo custodia, el actual Museo Condé. Dada su fragilidad y su valor, se conserva habitualmente en un lujoso cofre en lugar seguro, pero la reciente restauración de esta Gioconda' bibliográfica ha permitido que, por primera vez (y «sin duda» por última, dicen en el museo), despliegue sus encantos y sonría al mundo desde la galería del Jeu de Paume del castillo.

En una sala de tenue luz, como en el interior de un rico joyero, 'Las muy ricas horas' se abren a la mirada de los visitantes, rodeadas de las páginas de su famoso calendario, que han sido extraídas para estos trabajos de conservación. Nunca antes se habían mostrado al mismo tiempo 26 hojas de esta obra maestra medieval, a la que arropan otros manuscritos de la época, pinturas y esculturas de la colección de Enrique de Orleans y de prestigiosas instituciones francesas. Hasta el sepulcro de mármol del duque de Berry ha sido llevado a Chantilly desde la catedral de Bourges, en su primer traslado desde la Revolución Francesa.

Una nueva era

Juan I de Berry, uno de los grandes mecenas de su tiempo, confió la elaboración de esta obra personal a los hermanos Limbourg en 1411. Herman, Paul y Jean eran tres grandes artistas de la iluminación. «Pintaban de una manera tan ágil, amable y asombrosa... es algo que rara vez se ve en la historia del arte», explica Eberhard König a ABC en París. El veterano historiador del arte alemán, gran conocedor de 'Las muy ricas horas' «desde hace 55 años», cree que «este manuscrito inaugura una nueva era en el uso del color en el siglo XV». En conversación con este periódico tras una visita a la Biblioteca Nacional de Francia, destaca especialmente el trabajo de estos hermanos que iniciaron la obra: «Fueron pioneros de una nueva forma de pensar y concebir la representación de la naturaleza, del cielo, los paisajes y las figuras».

Sala donde se expone el manuscrito rodeado de las páginas de su calendario MURIEL VATRIN

Tanto los hermanos Limbourg como el duque de Berry murieron en 1416, probablemente víctimas de la peste, antes de ver concluido este «libro-catedral», que completaron otros reputados iluminadores como Barthélémy d'Eyck, en 1446, o Jean Colombe, hacia 1485, por encargo de la familia real francesa y de su posterior poseedor, Carlos I de Saboya.

Dibujos ocultos

Aunque König apreciaba en 'Las muy ricas horas' hasta las señales de desgaste por el paso de los siglos —«el estado del manuscrito era perfecto», dice—, los conservadores del Museo Condé estimaron en 2019 que el manuscrito y sus ricas decoraciones merecía una restauración. «Los márgenes estaban sucios, la encuadernación era frágil y, sobre todo, observamos algunas grietas en las pinturas», señala el director Mathieu Deldicque durante una visita a la exposición.

La restauración de un complejo manuscrito Análisis y restauración de 'Las muy ricas horas del duque de Berry'. Mathieu Deldicque, director del Museo Condé, junto al calendario ya restaurado Castillo de Chantilly

Antes de emprender la restauración llevada a cabo entre 2024 y 2025, se estudió durante meses en el Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia, en el palacio del Louvre. «Se trata de un manuscrito muy complejo, realizado en tres campañas principales y con algunas páginas donde aparecen dos o tres artistas para la misma iluminación. Gracias al análisis, ahora tenemos una visión muy clara de quién realizó cada miniatura en qué momento», valora Deldicque. Según el director del Museo Condé, se descubrieron además dibujos subyacentes de los hermanos Limbourg, sobre los que trabajaron los iluminadores posteriores.

La síntesis de enero

Como era habitual en los libros de horas, la joya de Chantilly se inicia con un calendario que destaca las fiestas y los días sagrados, ilustrado con los signos del zodíaco y las labores de los meses. Solo que en 'Las muy ricas horas', este almanaque de colores brillantes y resplandeciente oro es excepcional, con detallistas escenas en conocidos enclaves de Francia, como el palacio del Louvre o los castillos de Saumur o Vincennes.

Charlotte Kramer, una mecenas que ha contribuido económicamente en su restauración, se detiene ante el mes de enero. «Hay muchísimas miniaturas importantes desde el punto de vista artístico, pero esta resume lo que es este libro de horas», valora la directora ejecutiva de Universal Art Group, que engloba a las editoriales alemanas Müller & Schindler y Faksimile Verlag y a la española Eikon Editores. En la penumbra de la sala, señala al duque de Berry, con vestimenta azul, sentado con los invitados a una fiesta. «Vemos la moda del tiempo, con esas cabezas rapadas con gorro y esas vestimentas largas, elegantes, de varios colores y con filo de oro y a un invitado, un prelado, que se ha comprobado que estuvo en una fiesta de Año Nuevo en el castillo del duque de Berry», continúa Kramer.

La tapicería de detrás, resalta la empresaria austriaca, representa la guerra de Troya. «Era una referencia a la guerra de los Cien años que estaba en pleno curso en ese momento», un ejemplo de los «muchos paralelos y simbolismos» que salpican este manuscrito. Hay detalles que revelan que el duque «se hizo representar con personas reales y objetos de su colección», añade señalando un plato de la mesa. También con los animales que integraban su escudo (un oso y un cisne) y la flor de lis por ser hijo, hermano y tío de reyes franceses.

En el arco superior del calendario, Kramer destaca la complejidad de los cálculos para determinar las festividades religiosas, los días de la semana y hasta las horas de luz, en función de las cuales se rezaba. «Aquí está todo el resumen de este libro de horas, de un devocionario personal, que reflejaba la vida del duque de Berry. Tenía 72 años cuando encargó este manuscrito en el que quiso ver representadas sus pertenencias, su herencia... Por eso también es el rey de los manuscritos», subraya.

Un embajador en casa

Hay conocimiento y fascinación en sus palabras. Hasta cierto apego personal a esta obra de arte. «Mi padre (Manfred Kramer) realizó la primera edición facsímil de 'Las muy ricas horas'», recuerda la reconocida editora, que ha emprendido la más ambiciosa copia de este manuscrito icónico. Lo hace, además, de la mano de Lucia Panini, directora general de Franco Cosimo Panini e hija del segundo editor que reprodujo la obra.

Detalle del facsímil de 'Las muy ricas horas del duque de Berry'. Abajo, vista del castillo de Chantilly y Charlotte Kramer y Lucia Panini ante la obra original Universal Art Group y ABC

«A la tercera va la vencida», dice ilusionada ante «un hito en la historia del facsímil». Si el original se completó en tres etapas, también su réplica. La última se llevó a cabo en 2009 y desde entonces se ha avanzado tanto en la digitalización y en las técnicas de impresión que consideraron que había llegado el momento de hacer una nueva edición juntas. «Es un embajador cultural que permite a muchas personas no solo acceder al contenido del manuscrito, sino también comprender su materialidad, tener el libro en las manos, poder pasar las páginas y ver cómo se encuadernó, el objeto en su conjunto», resalta Kramer. Más aún cuando resulta imposible estudiar el original, si no se acude a Chantilly. Además, apunta la editora, contribuye a preservar esta obra maestra.

Las dos ediciones facsímiles anteriores «fueron ampliamente utilizadas» como sustituto del manuscrito en el propio castillo, reconoce Marie-Pierre Dion, la conservadora de la colección bibliográfica de Chantilly. En 2020 fue digitalizado con imágenes de alta calidad, «pero la materialidad del objeto facsímil también es importante», añade Dion.

Para realizar esta «réplica perfecta», de la que se han impreso 900 ejemplares a 9.800 euros, Kramer explica que se ha desarrollado un proceso de impresión específico para reproducir con fidelidad el oro, la plata, los sellos de orfebrería... «Lograr que se vea exactamente igual al original es un gran avance», admite satisfecha. El auténtico podrá admirarse sólo hasta el 5 de octubre en Chantilly, un castillo que además alberga una de las mejores colecciones de arte francesas.