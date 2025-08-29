Suscríbete a
La 'Mona Lisa' de los manuscritos medievales sonríe al mundo en Chantilly

'Las muy ricas horas del duque de Berry' se despliegan por primera vez con su famoso calendario

Página del mes de enero del calendario de 'Las muy ricas horas del duque de Berry' que se expone en el castillo de Chantilly
Página del mes de enero del calendario de 'Las muy ricas horas del duque de Berry' que se expone en el castillo de Chantilly
Mónica Arrizabalaga

Mónica Arrizabalaga

«Este libro ocupa un gran lugar en la historia del arte; me atrevo a decir que no tiene rival». Enrique de Orleans, duque de Aumale (1822-1897), reunió una de las mejores colecciones bibliográficas de Francia, pero entre los más de 1.500 ... libros antiguos que atesoró en su castillo de Chantilly había uno que apreciaba especialmente. Lo había adquirido en Génova en 1856 por 18.000 francos. Hoy se considera a 'Las muy ricas horas del duque de Berry' como 'La Mona Lisa' de los manuscritos medievales por sus exquisitas 121 miniaturas, su innovadora combinación de escenas cortesanas con una obra devocional y su detallado reflejo de la vida en tiempos de su promotor, el príncipe francés Juan de Berry (1340-1416).

Sobre el autor Mónica Arrizabalaga

Redactora especializada en arqueología y patrimonio. Autora de 'España, la historia imaginada' (Espasa) y coautora, junto con Federico Ayala, de 'La Gaceta olvidada' (Libros.com).

Mónica Arrizabalaga

