Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
Sigue el Clásico entre Real Madrid y Barcelona
Especial dana
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Mirinae Lee: «Hemos de reclamar el derecho de escribir personajes femeninos ambigüos y perversos»

La escritora coreana debuta con 'Las ocho vidas de una centenaria sin nombre' (Salamandra), una trepidante novela en que repasa la tumultuosa historia de Corea a través de una mujer que sobrevivió a guerras, humillaciones y engaños

La autora de Hierba viaja a Corea del Norte para descubrirnos a Kim Jong-Un

La escritora Mirinae Lee
La escritora Mirinae Lee abc

Carlos Sala

Barcelona

Descríbase en tres palabras. Este ejercicio no es sencillo, y si eres una mujer de casi cien años, que has sobrevivido a la ocupación japonesa, que has vivido la II Guerra Mundial, que has conseguido escapar de Corea del Norte y has sido esclava, ... espía, terrorista y madre, todavía menos. Así comienza la novela 'Las 8 vidas de una centenaria sin nombre' (Salamandra), con esas tres palabras insuficientes para contar una vida, que luego se convertirán en siete y después en las ocho vidas que tuvo que vivir Mook Miran, la protagonista del libro, para sobrevivir a todos los cataclismos del siglo XX en Corea.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app