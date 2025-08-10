Suscríbete a
Los expatriados quieren reírse en inglés y convierten a Barcelona en un festival de comedia

Las giras de grandes cómicos anglosajones pasan todas por la Ciudad Condal, con dos clubes exclusivos para público extranjero y cómicas como Michelle Wolf que incluso se instalan en la Ciudad Condal

Una larga tradición que va de Lenny Bruce a George Carlin, pasando por Joan Rivers

Michelle Wolf durante una de sus actuaciones en Barcelona
Michelle Wolf durante una de sus actuaciones en Barcelona ABC

Carlos Sala

Barcelona

La cómica irlandesa Kyla Cobbler, una auténtica fuerza de a naturaleza, sube al escenario y pregunta al público cuántas de las 150 personas que llenan la pequeña sala de un espacio cultural en Via Laitena son españolas. Sólo cuatro personas levantan la mano. El resto ... son estadounidenses, ingleses, daneses, unos cuantos alemanes, y un par de franceses. Éste es el nuevo panorama de una escena creciente dentro del circuito de comedia de la ciudad, los espectáculos de cómicos internacionales pensados por y para los expats, los expatriados que han empezado a crear en la ciudad su lujoso gueto.

