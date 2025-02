El Met, en el punto de mira por las antigüedades robadas de una de sus benefactoras

En el Upper East Side, el barrio de Nueva York que acumula buena parte del dinero viejo de la ciudad, hay apartamentos que son verdaderos museos, entre impresionistas colgados de las paredes y el aspecto bobo de un perrito hinchable de Jeff Koons. ... Pero pocas colecciones domésticas tienen la grandeza de la de Shelby White en su residencia en Sutton Hall, un refugio para multimillonarios a orillas del East River, decorada con lo mejor de sus 700 antigüedades.

En 1990, White y su marido -el genio de las finanzas Leon Levy, fallecido en 2003- desvistieron su casa para organizar una exposición con parte de su colección en el gran museo neoyorquino, el Metropolitan Museum. La muestra se inauguró con un nombre a la altura de las piezas -'Glorias del pasado'- e incluyó 200 tesoros de la Antigüedad, de bronces romanos a estatuas griegas o mármoles del Neolítico.

«Esto no son fondos de un gran museo», dijo el entonces director del Met, Philippe de Montebello, para resaltar la colección extraordinaria de la pareja, «sino, de hecho, un abanico de tesoros reunidos con perseverancia implacable y con una visión muy personal».

Diez años después, cuando la preocupación por el arte saqueado en todo el mundo comenzaba a florecer, dos arqueólogos, David Gill y Christopher Chippindale, publicaron un estudio en el que denunciaban que el 93% de las piezas presentadas en 'Glorias del pasado' no tenían una procedencia conocida.

Aquello no mancilló la reputación de Shelby y Lévy, ayudados por su generosidad con las grandes instituciones artísticas, en especial con el Met, al que inyectaron 20 millones de dólares en 1995 y donde ingresaron como miembros de su consejo de administración.

Ahora, con una tolerancia menor sobre los desmanes de marchantes, coleccionistas y museos con el arte de procedencia dudosa, podría ser diferente: White ha tenido que devolver desde hace dos años 89 antigüedades robadas, según ha recogido 'The New York Times' y su relación privilegiada con el Met es objeto de críticas.

Reincidente

No es la primera vez que White se ha visto obligada a devolver antigüedades saqueadas. En 1993, ella y su marido acordaron desprenderse de 16 bronces romanos que habían sido saqueados de un yacimiento arqueológico en Suffolk (Inglaterra). El marchante de aquella operación fue el polémico Torkom Demirjian, que entonces tenía instalada su galería de antigüedades en el mismo Upper East Side de White y Levy y que aseguró en alguna ocasión que vendía colecciones enteras a gente «que no tienen ni la paciencia ni el conocimiento para comprar piezas una a una». Alguno de esos mismos bronces romanos fueron ofrecidos antes al Museo J. Paul Getty de Malibú (California) y su comisaria de Antigüedades declinó la compra tras conocer la procedencia a través del Museo Británico.

En 2008, White tuvo que decir adiós a una docena de piezas, repatriadas a Italia y a Grecia, adquiridas a través de marchantes dudosos como el italiano Giacomo Medici y el británico Robin Symes.

La estatura de White en el mundo del arte no dejó de crecer a pesar de estos episodios. Al contrario, su pasión por la Antigüedad y la profundidad de sus bolsillos la convirtieron en una líder en el mundo del arte. El Met, además de darle asiento en su consejo de administración, la integró en el comité que asesora sobre las adquisiciones que el museo hace para su colección. Junto a su marido, financiaron excavaciones arqueológicas en Israel y estudios en Harvard.

Con la muerte de Levy, White creó una fundación en su nombre que siguió regando con dinero a instituciones como el Brooklyn Museum, el New York Botanical Garden o el Lincoln Center, además de donar 200 millones de dólares a la Universidad de Nueva York para el establecimiento de un Instituto para el Estudio de la Antigüedad, con sede cerca del Met. En 2017, White recibió la Medalla Carnegie a la Filantropía.

Registro policial

Esa posición debía haber cambiado la mañana de junio de hace dos años en la que un equipo de investigadores de la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la fiscalía de Manhattan se plantaron en su residencia con una orden de registro. Se llevaron 71 piezas de su museo doméstico y, poco después, 17 más que estaban en préstamo en el Met. «Nuestra investigación sobre la coleccionista Shelby White nos ha permitido que decenas de antigüedades que fueron arrebatadas de sus países de origen vuelvan por fin a casa», celebró el fiscal del distrito, Alvin Bragg, que reconoció que White había cooperado con las investigaciones.

El escándalo, sin embargo, no ha afectado a la posición de White en el Met. Sigue siendo patrona emérita -sin derecho a voto- y asesora a los comités de adquisiciones, instalaciones y finanzas. Max Hollein, director del Met, defendió ante 'The New York Times' que White es una «simpatizante profundamente generosa con el Met y ha tenido un impacto enorme en este museo y muchas otras instituciones».

El Met, que sigue teniendo en su colección -o en préstamos-, muchas antigüedades adquiridas por White, no solo no cuestionó sus lazos con la coleccionista sino que los reforzó: hace pocas semanas, fue nombrada como integrante de un grupo de trabajo para mejorar las prácticas de compras de obra del museo y otros asuntos relacionados con la propiedad cultural.

White, a través de sus abogados, ha defendido que ha operado siempre en el mercado de antigüedades «de buena fe» y que, en los casos que ha adquirido piezas obtenidas de manera irregular, las devolvió «a su lugar de origen de forma expedita y voluntaria».

La posición de White en el mundo de las antigüedades y su experiencia de décadas en el Met no se compadecen, sin embargo, con unas prácticas coleccionistas que muchos califican, como mínimo, de descuidadas.

«No es posible que alguien con esa posición en el mercado y con una colección de esa profundidad y con su preeminencia en el Met no supiera que tenía que pedir cosas como licencias de exportación», ha criticado ante el diario neoyorquino Elizabeth Marlowe, directora del programa de estudios museísticos de la Colgate University.

La 'era Indiana Jones' en los grandes museos, cuando se peleaban por encontrar y llevar a sus fondos las grandes joyas de la Antigüedad, es cosa del pasado. Ahora se pelean, al menos de boquilla, por demostrar una mayor intención de devolver lo saqueado. El Met tiene mucha tarea por delante: según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) apunta a que más de mil piezas de su colección provienen de saqueo o de tráfico ilegal.