Las memorias de un maestro de escuela de la posguerra: «Fulanito de tal»... «Está robando»

Decíamos ayer

La 'vuelta al cole' actual nada tiene que ver, por fortuna, con los recuerdos de uno de esos miles de profesores que pasaron hambre enseñando por esos pueblos de Dios

Alumnos en un aula de un pueblo de Las Hurdes en 1968
Alumnos en un aula de un pueblo de Las Hurdes en 1968
Mónica Arrizabalaga

Mónica Arrizabalaga

«¡Cómo no se iba a inventar el refranillo de 'pasas más hambre que un maestro de escuela' si cuando terminó la guerra ganábamos doce pesetas diarias y la pensión completa nos costaba diez! Era un escándalo que ha durado muchos años». Manuel Barreiro ... Rodríguez tenía 63 cuando se quejó en estos términos ante el periodista Juan Manuel Ortega en 1978. Profesor de E.G.B. (la Primaria de entonces) en Rascafría (Madrid), acumulaba sobre sus espaldas la friolera de 38 años de vida profesional dedicada a la enseñanza «por esos pueblos de Dios», como destacaba 'Blanco y Negro'.

