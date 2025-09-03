Las memorias de un maestro de escuela de la posguerra: «Fulanito de tal»... «Está robando»

«¡Cómo no se iba a inventar el refranillo de 'pasas más hambre que un maestro de escuela' si cuando terminó la guerra ganábamos doce pesetas diarias y la pensión completa nos costaba diez! Era un escándalo que ha durado muchos años». Manuel Barreiro ... Rodríguez tenía 63 cuando se quejó en estos términos ante el periodista Juan Manuel Ortega en 1978. Profesor de E.G.B. (la Primaria de entonces) en Rascafría (Madrid), acumulaba sobre sus espaldas la friolera de 38 años de vida profesional dedicada a la enseñanza «por esos pueblos de Dios», como destacaba 'Blanco y Negro'.

Sus pies habían recorrido la península impartiendo conocimientos. Era un maestro «en el más tradicional sentido de la palabra», según la revista, y así le gustaba que le llamaran. Aunque su vida desbordaba los esquemas que cualquiera podía tener sobre los miles de profesores que se entregaron a la educación de los niños de aquella España rural, con mayor o menor acierto.

«Nuestro personaje se fue del frente al pizarrín, de las balas al lapicero, de los odios al cariño», relató el periodista de esta Casa, que lo describió como soltero empedernido, solitario, dicharachero y amable, «siempre con una bolsa de caramelos para los niños». «Socialista por oportunismo», fue miliciano de cultura en la 31 Brigada Mixta y pasó la guerra de un frente a otro «viendo matanzas terribles y cobardías indescriptibles». Se juró a sí mismo que «dedicaría toda la vida a enseñar a los niños a ser valientes contra la injusticia».

Su primer destino fue Villaverde Alto, en Madrid. «Al llegar, me informaron que el Ayuntamiento se había hecho cargo de las escuelas para convertirlas en oficinas y que podíamos utilizar el local de baile. De modo que los sábados y los lunes nos dedicábamos a meter y sacar las sillas y las mesas, que guardábamos debajo de la tarima de la orquesta». En este insólito escenario, entre cristales rotos y frío, se esforzó en enseñar a unos niños demasiado acostumbrados a los bombardeos, el hambre y las cartillas de racionamiento. «Yo pasaba lista y decía 'Fulano de tal' e inmediatamente me contestaban: 'Está robando en Legazpi'. Nombraba a otro y lo mismo. Así estaban las cosas», relataba.

Después marchó a Pinilla, donde se encaró con el alcalde falangista del pueblo, que era también maestro. «Conmigo se le acabó el negocio que tenía montado con los niños. Solía encerrarles en un cuarto oscuro durante largas horas, hasta que los padres iban a 'rescatarles' llevándole algún regalo», aseguraba este profesor que juraba que él «jamás» había castigado a sus alumnos. Tampoco las condiciones de Pinilla entonces eran las ideales para la enseñanza, pues no había luz eléctrica. Ni siquiera tenían un reloj. Barreiro se construyó una radio de galena y se convirtió en 'el hombre del tiempo' del pueblo, porque cuando no podía oír la BBC sabía que se avecinaban chubascos.

Siete años después, se mudó a Zarza la Mayor, en Cáceres, donde las cosas no estaban mucho mejor allá por 1951. «Lo primero que me asombró fue ver a aquellos niños descalzos. Todos eran analfabetos: casi ninguno conocía sus apellidos y muy pocos sabían decir con exactitud la edad», contaba el maestro, que culpaba de la situación a su predecesor. «Tenía un palo de escoba y como eran tantos –unos sesenta– sólo se le ocurría golpearles durante las horas de clase para que estuvieran en silencio, mientras él sólo enseñaba a los que pagaban clases particulares».

En 1978, Barreiro mostró al periodista la escuela de Rascafría, donde recaló tras otras estancias en Calabor (Zamora) o en Cariño de Ortigueira (La Coruña), con parecidas alegrías y tristezas. Se resistía a jubilarse en dos años, como reivindicaban por esas fechas los profesores en huelga. «Estoy para dar clases muchos años más», decía, muy crítico además con la enseñanza de entonces. «Es muy deficiente. Los maestros aprenden de los libros simplemente y así pasa».