La desconocida colaboración para salvar el arte en la Guerra Civil: «El Grupo de Roda existió»

La exdirectora de Patrimonio de Aragón Marisancho Menjón novela la historia de un grupo de amigos que, desde bandos enfrentados, colaboraron clandestinamente para salvar bienes de la destrucción

La historiadora del arte insta a investigar cómo se protegió el legado artístico y cultural durante la contienda: «Es algo que les debemos»

Expertos nacionales e internacionales reflexionarán sobre el patrimonio español disperso en un «ambicioso» encuentro en Burgos

Marisancho Menjón posa en Barbastro junto a una Santa Ana triple que fue «salvada de la quema el 28 de julio de 1936 por Vicente Sesa»
Mónica Arrizabalaga

«Porque tengo 60 años, que si no…» La voz de Marisancho Menjón (Tauste, Zaragoza) suena retadora y juvenil al otro lado del teléfono, a pesar de que la propia historiadora del arte revela su edad, como un molesto escollo para emprender una tarea ... que, a su juicio, Aragón aún tiene pendiente. «No se han hecho estudios monográficos de qué ocurrió con el arte durante la Guerra Civil y tampoco se sabe, por tanto, cuánta gente y quiénes se jugaron el pellejo en los pueblos escondiendo bienes en sus casas para salvarlos de la quema. Seguro que todavía los descendientes sabrán cosas», dice convencida la exdirectora general de Patrimonio Cultural del Gobierno aragonés.

